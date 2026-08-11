Βεβαιώθηκαν 161 παραβάσεις μετά από ελέγχους της Τροχαίας σε Λουτράκι και Αγίους Θεοδώρους

Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν αφαιρέσεις 67 αδειών ικανότητας οδήγησης και 13 αδειών κυκλοφορίας.

Στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων και τροχονομικών ελέγχων της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, πραγματοποιήθηκε από πρώτες πρωινές ώρες της 7-8-2026 έως πρώτες πρωινές ώρες της 10-8-2026 ειδική εξόρμηση σε Λουτράκι και Αγίους Θεοδώρους, στην οποία συμμετείχαν αστυνομικοί των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής.

Πιο συγκεκριμένα, διενεργήθηκαν 1.300 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν 161 παραβάσεις, όπως ενδεικτικά, για επικίνδυνους ελιγμούς, παραβίαση σηματοδοτών, μη χρήση κράνους και στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης, ενώ συνελήφθησαν 2 οδηγοί και βεβαιώθηκαν 13 παραβάσεις για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.

Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν αφαιρέσεις 67 αδειών ικανότητας οδήγησης και 13 αδειών κυκλοφορίας.

Οι έλεγχοι θα συνεχισθούν με την ίδια ένταση, όπως αναφέρει η ΕΛΑΣ.