Βίντεο από την άφιξη 100 νέων ηλεκτρικών λεωφορείων στη Θεσσαλονίκη

Έχουν κατασκευαστεί από την κινεζική εταιρεία Yutong, ενώ διαθέτουν και τεχνολογία Smart lighting management.

Με 100 νέα ηλεκτρικά λεωφορεία ενισχύεται ο στόλος των αστικών συγκοινωνιών της Θεσσαλονίκης, με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού και τη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος.

Τα ηλεκτρικά λεωφορεία έφτασαν στη συμπρωτεύουσα και σε βίντεο του ΟΛΘ παρουσιάζονται στιγμιότυπα από την αποβίβασή τους από πλοίο Ro-Ro.

Τα οχήματα θα ενταχθούν στο συγκοινωνιακό έργο που υλοποιείται υπό τον συντονισμό του Οργανισμού Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης (ΟΣΕΘ) και τη διαχείριση των ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης, με στόχο την ανανέωση του στόλου και τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Έχουν κατασκευαστεί από την κινεζική εταιρεία Yutong και μεταξύ άλλων ενσωματώνουν τεχνολογία Smart lighting management η οποία τους επιτρέπει να αλλάζουν αυτόματα εσωτερικό φωτισμό, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες και τον φυσικό φωτισμό. Σημειώνεται ότι υπάρχει και μηχάνημα για υποχρεωτικό αλκοτέστ στον οδηγό.