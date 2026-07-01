Βίντεο από την αναβάθμιση των Γραμμών 2 και 3 του Μετρό της Αθήνας

Οι εργασίες αφορούν αντικατάσταση σιδηροτροχιών.

Τις εργασίες αντικατάστασης σιδηροτροχιών των των Γραμμών 2 και 3 του Μετρό παρακολούθησε το βράδυ Δευτέρας 29 Ιουνίου ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών, Γιώργος Κώτσηρας.

Συνοδευόμενος από τον Γενικό Γραμματέα Μεταφορών, Στέλιο Σακαρέτσιο, επισκέφθηκε το τμήμα της υπόγειας σήραγγας μεταξύ των σταθμών Πανόρμου και Κατεχάκη και ενημερώθηκε για την πρόοδο των εργασιών από τον Πρόεδρο της ΣΤΑΣΥ και Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΟΑΣΑ, Αντώνη Κεραστάρη και από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΣΤΑΣΥ, Αθανάσιο Κοτταρά.

«Μετά από 26 χρόνια λειτουργίας, η φυσιολογική φθορά καθιστά αναγκαία την αντικατάσταση των σιδηροτροχιών. Οι εργασίες πραγματοποιούνται κατά τις νυχτερινές ώρες, ώστε να περιορίζεται στο ελάχιστο η όχληση των επιβατών», ανέφερε σε ανάρτησή του ο κ. Κώτσηρας.

«Θερμά συγχαρητήρια στους τεχνικούς και όλους τους εργαζόμενους, που με επαγγελματισμό και αφοσίωση υλοποιούν αυτό το απαιτητικό έργο, για ένα πιο σύγχρονο και αξιόπιστο Μετρό για όλους», πρόσθεσε.

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