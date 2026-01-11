Βίντεο: Ραντεβού για σούζες στην Αττική – Δημοσίευαν το υλικό στα social media

Συνελήφθησαν τρεις μοτοσικλετιστές που έδιναν ραντεβού για σούζες σε οδικούς άξονες της Αττικής.

Στη σύλληψη τριών μοτοσικλετιστών που έδιναν ραντεβού για σούζες και στη συνέχεια ένας εξ αυτών φέρεται να αναρτούσε σχετικά βίντεο στα κοινωνικά δίκτυα, προχώρησε η Τροχαία Αττικής χθες, Σάββατο 10 Ιανουαρίου, το βράδυ.

Οπως ανακοίνωσε η διεύθυνσηΤροχαίας Αττικής, συνέλαβε τρεις οδηγούς δικύκλων μεγάλου κυβισμού που προέβαιναν κατά τις βραδινές νυχτερινές ώρες χθες σε κατ’ εξακολούθηση επικίνδυνους ελιγμούς και σε σούζες. Οι οδηγοί εντοπίστηκαν επί της Λεωφ. Αθηνών και επί της Περιφερειακής Αιγάλεω σε Χαϊδάρι και Ασπρόπυργο.

Νεαροί έδιναν ραντεβού για σούζες σε λεωφόρο της Αττικής (3) pic.twitter.com/Kx1pBZr198 — Kathimerini_Web (@KathimeriniWeb) January 11, 2026

Είχε προηγηθεί διαδικτυακό κάλεσμα 33χρονου για ραντεβού, σε κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής.

Όπως ανακοινώνει η ΕΛΑΣ, οι αστυνομικοί έθεσαν σε διακριτική επιτήρηση με όλα τα μέτρα ασφαλείας τις δίκυκλες μοτοσυκλέτες σε όλη την κίνησή τους προκειμένου να αποτραπεί ο κίνδυνος πρόκλησης ατυχήματος με σοβαρό τραυματισμό των αναβατών και συνέλαβε τους -3- ημεδαπούς οδηγούς, έναν 33χρονο και δύο 27χρονους.

Νεαροί έδιναν ραντεβού για σούζες σε λεωφόρο της Αττικής (2) pic.twitter.com/wU0kvnutIM — Kathimerini_Web (@KathimeriniWeb) January 11, 2026

Σύμφωνα με την Τροχαία, ο 33χρονος συλληφθείς προέβαινε σε κατ’ εξακολούθηση δημοσιεύσεις οπτικοακουστικού υλικού σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπου φαινόταν να πραγματοποιεί σούζες.

Νεαροί έδιναν ραντεβού για σούζες σε λεωφόρο της Αττικής (1) pic.twitter.com/skxYkkva6m — Kathimerini_Web (@KathimeriniWeb) January 11, 2026

Επιπλέον, ο 33χρονος δεν κατείχε δίπλωμα οδήγησης.