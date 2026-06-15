«Βιομηχανία» κλοπής αυτοκινήτων στην Αττική – Στο 1 εκ. ευρώ η λεία της

Εξιχνιάστηκαν περισσότερες από 30 περιπτώσεις κλοπής οχημάτων, ενώ το όφελος της εγκληματικής οργάνωσης εκτιμάται ότι ανέρχεται σε 1.000.000 ευρώ.

Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που διέπραττε κλοπές οχημάτων σε διάφορες περιοχές της Αττικής, τα οποία παραποιούσε και μεταπωλούσε.

Όπως ανακοίνωσε η ΕΛΑΣ, για την αποδόμηση της εγκληματικής οργάνωσης πραγματοποιήθηκε, πρωινές ώρες σήμερα της Δευτέρας 15 Ιουνίου, συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σπατών – Αρτέμιδος, με τη συνδρομή αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής και της Ο.Π.Κ.Ε., σε περιοχές της Αττικής, κατά την οποία συνελήφθησαν 13 μέλη της οργάνωσης, ηλικίας από 38 έως και 22 ετών.

Όπως προέκυψε από την έρευνα των αστυνομικών, τα μέλη της οργάνωσης από τον Μάρτιο του 2023, είχαν συστήσει και ενταχθεί σε εγκληματική οργάνωση με σκοπό τις κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση κλοπές οχημάτων από περιοχές της Αττικής και στη συνέχεια την παραποίηση των στοιχείων κυκλοφορίας των κλεμμένων οχημάτων, με σκοπό την μετέπειτα πώληση τους σε ανυποψίαστους πολίτες.

Ειδικότερα, τα μέλη της εγκληματικής ομάδας αφαιρούσαν οχήματα από περιοχές της Αττικής και στη συνέχεια αφαιρούσαν τα γνήσια τμήματα που έφεραν τον αριθμό πλαισίου του οχήματος και παράλληλα παραποιούσαν τον αριθμό πλαισίου με σκοπό την διάθεσή τους προς πώληση. Με τον τρόπο αυτό οι κατηγορούμενοι «νομιμοποιούσαν» τα εν λόγω οχήματα και ήταν έτοιμα προς πώληση.

Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι μέλη της εγκληματικής οργάνωσης προχωρούσαν σε ψευδείς δηλώσεις κλοπής οχημάτων, με σκοπό την είσπραξη ασφαλιστικών αποζημιώσεων, αποκομίζοντας παράνομο περιουσιακό όφελος.

Συνολικά εξιχνιαστήκαν 33 περιπτώσεις κλοπής οχημάτων και 9 περιπτώσεις ψευδών δηλώσεων κλοπής, ενώ το συνολικό οικονομικό όφελος της εγκληματικής οργάνωσης εκτιμάται ότι ανέρχεται σε 1.000.000 ευρώ.

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση που διέπραττε διακεκριμένες κλοπές οχημάτων κατά συναυτουργία, κατά συρροή και κατ’ επάγγελμα, πλαστογραφία, απάτη και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα.