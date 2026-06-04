ΒΟΑΚ: Μέσα στο καλοκαίρι η ολοκλήρωση των πρώτων 10 χλμ. στον Άγιο Νικόλαο

Αυτή τη στιγμή στο εργοτάξιο απασχολούνται 350 άτομα και λειτουργούν 130 μηχανήματα.

«Εκτιμούμε ότι τα πρώτα 10 χλμ. από τα συνολικά 14 χλμ. του έργου θα έχουν ολοκληρωθεί μέσα στο καλοκαίρι», ανέφερε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας, κατά την πρόσφατή του επίσκεψή του στο εργοτάξιο του Βόρειου Οδικού Άξονα της Κρήτης στο δημόσιο έργο Νεάπολη – Άγιος Νικόλαος.

Το έργο αφορά σε μετατροπή του οδικού τμήματος Νεάπολη – Άγιος Νικόλαος σε σύγχρονο αυτοκινητόδρομο, ως τμήμα του νέου ΒΟΑΚ. Σύμφωνα με τον κ. Δήμα, αυτή τη στιγμή στο εργοτάξιο απασχολούνται 350 άτομα και λειτουργούν 130 μηχανήματα, ο αριθμός των οποίων σύντομα θα αυξηθεί σε 180.

«Αυτό σημαίνει ότι τους προσεχείς μήνες οι πολίτες της Κρήτης, με πρώτους τους κατοίκους του Λασιθίου, θα χρησιμοποιήσουν το πρώτο σύγχρονο τμήμα του Βόρειου Οδικού Άξονα της Κρήτης», εξήγησε ο κ. Δήμας.

Συγκεκριμένα, οι εργασίες αφορούν τη βελτίωση – διαπλάτυνση του υφιστάμενου τμήματος, με την κατασκευή τετράιχνης αρτηρίας, δύο λωρίδων κυκλοφορίας και ΛΕΑ ανά κατεύθυνση, διαχωρισμένου οδοστρώματος κυκλοφορίας, συνολικού πλάτους 22,25 μ..

Το μήκος της αρτηρίας είναι περίπου 14,5 χλμ. και εκτείνεται από την πρώτη είσοδο της Νεάπολης μέχρι τον κόμβο Κριτζάς στον Άγιο Νικόλαο, ενώ θα δημιουργηθούν και τρεις ανισόπεδοι κόμβοι: Νεάπολης, Λιμνών και Αγίου Νικολάου

Το έργο περιλαμβάνει, επίσης, την κατασκευή πλήρους δικτύου εγκάρσιων και παράπλευρων οδών για την εξυπηρέτηση των γειτονικών περιοχών και τη σύνδεσή τους με τη βασική οδική αρτηρία. Το συνολικό μήκος αυτού του δικτύου είναι περίπου 11 χλμ..