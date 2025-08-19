ΒΟΑΚ: Πότε αναμένεται η ολοκλήρωση του τμήματος Νεάπολη-Άγιος Νικόλαος;

Τη χορήγηση παράτασης ενέκρινε το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, κατόπιν αιτήματος του αναδόχου, για λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητά του.

Παράταση κατά 298 ημερολογιακές ημέρες, μέχρι τις 30 Ιουλίου 2026 έλαβε η προθεσμία ολοκλήρωσης του τμήματος Νεάπολη-Άγιος Νικόλαος, το οποίο εντάσσεται στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης.

Το χρονοδιάγραμμα προέβλεπε την ολοκλήρωση όλων των τεχνικών έργων μέχρι τις 5 Σεπτεμβρίου 2025, αλλά κατόπιν αιτήματος του αναδόχου το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ενέκρινε τη χορήγηση παράτασης.

Οι λόγοι δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου και αφορούν -μεταξύ άλλων- καθυστέρηση απόδοσης απαλλοτριωμένων εκτάσεων και μετατόπισης δικτύων ΟΚΩ (ΔΕΔΔΗΕ και ΔΕΥΑ).

Σημειώνεται ότι το έργο αφορά κυρίως στη βελτίωση-διαπλάτυνση του υφιστάμενου τμήματος Νεάπολη – Αγ. Νικόλαος με την κατασκευή νέας αρτηρίας, δύο λωρίδων κυκλοφορίας και ΛΕΑ ανά κατεύθυνση. Το συνολικό μήκος της αρτηρίας είναι περίπου 14,5 χλμ. και εκτείνεται από την πρώτη είσοδο της Νεάπολης μέχρι τον κόμβο Κριτζάς στην οδό Αγ. Νικόλαος – Καλό Χωριό.

Ακολουθεί η απόφαση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών

«Αποφασίζουμε για το έργο «Μετατροπή σε αυτοκινητόδρομο του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης τμήμα: Νεάπολη – Άγιος Νικόλαος στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου», αναδόχου εταιρείας: «ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.», την έγκριση:

α. χορήγησης παράτασης:

της 1ης τμηματικής προθεσμίας του έργου, κατά 212 ημερολογιακές ημέρες, ήτοι μέχρι την 28/10/2025,

της 2ης τμηματικής προθεσμίας του έργου, κατά 242 ημερολογιακές ημέρες, ήτοι μέχρι την 30/04/2026,

της 3ης τμηματικής προθεσμίας του έργου, κατά 268 ημερολογιακές ημέρες, ήτοι μέχρι την 31/05/2026 και

της συνολικής προθεσμίας του έργου, κατά 298 ημερολογιακές ημέρες, ήτοι μέχρι την 30/06/2026

χωρίς δικαίωμα της αναδόχου για πρόσθετη αποζημίωση, εκτός από την νόμιμη αναθεώρηση, σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

β. μετάθεσης του κρίσιμου χρόνου πρόσθετης καταβολής (πριμ) κατά 298 ημερολογιακές ημέρες, σύμφωνα με το άρθρο 149 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Κατά της παρούσας Απόφασης χωρεί υποβολή ένστασης εντός ανατρεπτικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την επίδοση της στην Ανάδοχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 174 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η παρούσα Απόφαση να κοινοποιηθεί στην Ανάδοχο εταιρεία του έργου με μέριμνα της Δ/νουσας Υπηρεσίας. (Τ.Κ.Ε. Αθήνας της Ε.Υ.Δ.Ε. – Κ.Σ.Σ.Υ.)».