Volkswagen T-Roc Dream: Νέα έκδοση με όφελος 5.000 ευρώ

Η Volkswagen καθιστά διάθεσιμο το T-Roc Dream, μια έκδοση με premium προσανατολισμό και πλήρη εξοπλισμό.

Στην παρουσίαση του T-Roc Dream, μιας νέας έκδοσης του δημοφιλούς SUV, η οποία συνδυάζει premium χαρακτήρα, με πλούσιο εξοπλισμό και προσιτή τιμή, προχώρησε η Volkswagen.

Με 14.140 ταξινομήσεις στην Ελλάδα από το λανσάρισμα του μοντέλου το 2017 έως σήμερα, το T-Roc έχει καθιερωθεί ως ένα από τα πιο εμπορικά μοντέλα στην κατηγορία του και έχει αγαπηθεί ιδιαίτερα από το ελληνικό κοινό. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κατέχει τη 2η θέση σε πωλήσεις, ακριβώς πίσω από το εμβληματικό Golf μεταξύ των μοντέλων της μάρκας.

Η έκδοση Dream βασίζεται στη δημοφιλή έκδοση Style και ενισχύεται με ένα πλούσιο πακέτο εξοπλισμού, που αναβαθμίζει την καθημερινή εμπειρία οδήγησης. Μεταξύ άλλων περιλαμβάνει:

Μεταλλικό χρώμα με διχρωμία

Φιμέ πίσω παράθυρα

Προβολείς IQ.Light LED Matrix

Dynamic Light Assist – Δυναμική ρύθμιση δέσμης προβολέων

Εξωτερικό φωτισμό Ambient ανάμεσα στους εμπρός προβολείς

Easy Open & Close – Σύστημα εύκολου ανοίγματος της πόρτας του χώρου αποσκευών

Σύστημα Keyless Access – Κλείδωμα/ξεκλείδωμα και εκκίνηση χωρίς κλειδί με SAFELOCK

Αντικλεπτικό σύστημα συναγερμού

Το συνολικό όφελος για τον πελάτη αγγίζει τις 5.000 ευρώ, καθιστώντας το T-Roc Dream μία από τις πλέον ελκυστικές προτάσεις της κατηγορίας. Με προτεινόμενη τιμή λιανικής 30.980 ευρώ, το T-Roc Dream συνδυάζει ισχυρό κινητήρα 1.5 TSI 150 PS με το αυτόματο κιβώτιο DSG 7 σχέσεων, προσφέροντας υψηλά επίπεδα τεχνολογίας, ασφάλειας και άνεσης.

Όπως αναφέρει η Volkswagen, το T-Roc Dream απευθύνεται σε όσους θέλουν το αυτοκίνητό τους να εκπέμπει αυτοπεποίθηση και να τους ακολουθεί σε κάθε στιγμή της ζωής τους.