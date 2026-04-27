Βούλα: Σύλληψη «παρκαδόρων» για παράνομο παρκάρισμα σε δημόσιους χώρους (+video)

Παραλάμβαναν οχήματα πελατών καταστημάτων, τα στάθμευαν σε δημόσιους χώρους και τα επέστρεφαν έναντι χρημάτων.

Εξόρμηση από τις Ομάδες Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (ΟΕΠΤΑ.) πραγματοποιήθηκε το απόγευμα τις Κυριακής 26 Απριλίου στην περιοχή της Βούλας για την αντιμετώπιση της αυθαίρετης κατάληψης δημοσίων χώρων ως θέσεων στάθμευσης πελατών καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Στο πλαίσιο των ελέγχων συνελήφθησαν 4 άτομα, εκ των οποίων οι 3 παραλάμβαναν τα οχήματα και ένας ήταν ο προσωρινά υπεύθυνος του καταστήματος.

Ειδικότερα 3 εκ των κατηγορουμένων -ηλικίας 25, 28 και 29 ετών- παραλάμβαναν τα οχήματα των πελατών που προσέρχονταν στο κατάστημα, παρέδιδαν σε αυτούς αριθμημένα αποκόμματα και στη συνέχεια τοποθετούσαν επί του παρμπρίζ των οχημάτων έτερο απόκομμα, σταθμεύοντας ακολούθως αυτά σε δημόσιους χώρους (οδούς, πεζοδρόμια κ.λπ.).

Κατά την αποχώρησή τους από το κατάστημα οι οδηγοί έναντι χρηματικού αντιτίμου και χωρίς την έκδοση απόδειξης, παραλάμβαναν τα κλειδιά των οχημάτων τους.

Οι συλληφθέντες, με τη σε βάρος τους δικογραφία από το Α΄ Τμήμα Τροχαίας Νοτιοανατολικής Αττικής, οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα. Αντίστοιχες δράσεις θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση, σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία.