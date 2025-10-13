Βροχή τα πρόστιμα των 1.200 ευρώ στην Αθήνα – Πόσοι πιάστηκαν με ένδειξη αλκοόλ 0,60 mg/l

Όπως έχει γνωστοποιήσει η ΕΛ.ΑΣ., οι έλεγχοι για την καταπολέμηση του φαινομένου θα συνεχισθούν με αμείωτη ένταση.

Συνεχίζονται οι έλεγχοι της Τροχαίας στους δρόμους της Αττικής για την αντιμετώπιση του φαινομένου της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ.

Στο πλαίσιο ειδικής εξόρμησης το χρονικό διάστημα από 9 έως 12 Οκτωβρίου 2025 σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο του Νομού Αττικής, πραγματοποιήθηκαν 12.236 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν 159 παραβάσεις, για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, ενώ συνελήφθησαν 7 οδηγοί υπό την επήρεια αλκοόλ με ένδειξη άνω του 0.60 mg/l.

Με την εφαρμογή του νέου ΚΟΚ, όσοι καταλαμβάνονται να οδηγούν με επήρεια αλκοόλ άνω του 1,10 g/l με τη μέθοδο της αιμοληψίας ή άνω των 0,60 χιλιοστών του γραμμαρίου ανά λίτρο εκπνεόμενου αέρα, τιμωρούνται με πρόστιμο 1.200 ευρώ και αφαίρεση άδειας-πινακίδων για 180 ημέρες.

Όπως ανακοίνωσε η ΕΛΑΣ, στην εξόρμηση συμμετείχαν Αστυνομικοί των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) και Τμημάτων Τροχαίας της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής.