World Car Awards: Παγκόσμια αναγνώριση για το Mazda 6e

Πιστό στη σχεδιαστική φιλοσοφία Kodo-Soul of Motion, το αμιγώς ηλεκτρικό σεντάν ξεχώρισε για το καλαίσθητο design του.

Το βραβείο “World Car Design of the Year 2026” κατέκτησε το Mazda 6e στο πλαίσιο των “World Car Awards 2026“ (WCA), που διεξήχθησαν στο Σαλόνι Αυτοκινήτου της Νέας Υόρκης.

Πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες διεθνείς διακρίσεις στον χώρο της αυτοκίνησης η οποία έρχεται να αναγνωρίσει την ξεχωριστή σχεδιαστική προσέγγιση του μήκους 4.921 χλστ. ηλεκτρικού σεντάν.

Το νέο Mazda 6e αποτελεί την πιο σύγχρονη έκφραση της σχεδιαστικής φιλοσοφίας Kodo – Soul of Motion, εξελιγμένη μέσα από το νέο concept “Authentic Modern”.



Όπως αναφέρει η Mazda, η κομψή, coupé-inspired σιλουέτα, οι καθαρές επιφάνειες και η αρμονική ισορροπία μεταξύ φωτός και σκιάς χαρίζουν στο μοντέλο μια ξεχωριστή ταυτότητα, που αποπνέει κίνηση ακόμη και όταν το όχημα βρίσκεται σε στάση.

Το χαρακτηριστικό Aero-Fusiform σχήμα ενισχύει τη ρευστότητα των γραμμών και την αεροδυναμική απόδοση, ενώ λεπτομέρειες όπως τα σμιλεμένα πάνελ θυρών, τα τέσσερα κυλινδρικά στοιχεία φωτισμού στο πίσω μέρος τα οποία αποτελούν φόρο τιμής στην σχεδιαστική κληρονομιά της Mazda και το φωτιζόμενο signature wing στο εμπρός μέρος συνθέτουν μια ταυτότητα που είναι άμεσα αναγνωρίσιμη ως Mazda.

Επιπλέον, frameless πόρτες, οι ενσωματωμένες χειρολαβές και η ενεργή αεροτομή ολοκληρώνουν μια σχεδιαστική προσέγγιση που συνδυάζει αισθητική καθαρότητα και λειτουργικότητα.

Στόχος της εισαγωγικής εταιρείας είναι να καταστήσει το Mazda μια ιδιαίτερα ελκυστική πρόταση και επομένως το προσφέρει με τιμή εκκίνησης 37.490 ευρώ, η οποία περιλαμβάνει την κρατική επιδότηση και την προωθητική ενέργεια “Welcome Bonus”.

«Η συγκεκριμένη διάκριση αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για τη Mazda και επιβεβαιώνει τη διαχρονική μας δέσμευση στη δημιουργία αυτοκινήτων που ξεχωρίζουν σε παγκόσμιο επίπεδο. Το Mazda 6e εκφράζει τη φιλοσοφία μας για την ηλεκτρική εποχή, συνδυάζοντας σχεδίαση, τεχνολογία και ανθρώπινη προσέγγιση. Για εμάς, ο σχεδιασμός δεν είναι απλώς αισθητική, αλλά ένας τρόπος να δημιουργούμε ουσιαστική σύνδεση μεταξύ οδηγού και αυτοκινήτου.», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Δημήτρης Καββούρης, Deputy CEO & Chief Strategy Officer της του Ομίλου Συγγελίδη.