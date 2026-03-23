Ξανά στο προσκήνιο η Μεγάλη Παράκαμψη της Αττικής – Ο αυτοκινητόδρομος των 45 χλμ.

Tο ερανιστικό νομοσχέδιο προλειαίνει το έδαφος για τον οδικό άξονα «Οινόφυτα-Ελευσίνα», καθώς ξεκλειδώνει τον μηχανισμό των Πρότυπων Προτάσεων.

Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος επανέρχεται ο οδικός άξονας Οινόφυτα-Ελευσίνα μέσω του ερανιστικού νομοσχεδίου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών καθώς ενεργοποιείται ο μηχανισμός των Πρότυπων Προτάσεων.

Σημειώνεται ότι με το συγκεκριμένο εργαλείο ιδιωτικοί φορείς μπορούν να διαμορφώσουν και να υποβάλουν πρόταση για ένα έργο για το οποίο δεν υπάρχει εν εξελίξει διαγωνιστική διαδικασία.

Ο θεσμός των Πρότυπων Προτάσεων που εισήχθη στην ελληνική έννομη τάξη με τον ν. 4093/2022, δεν έχει εφαρμοστεί στην πράξη, όπως έχουν γνωστοποιήσει στελέχη του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, μολονότι κατασκευαστικές εταιρείες έχουν υποβάλει ορισμένες σχετικές προτάσεις για έργα, συμπεριλαμβανομένου του οδικού άξονα Οινόφυτα-Ελευσίνα.

Στόχος του υπουργείου είναι να ανατρέξει στα «συρτάρια» του και στο πλαίσιο αυτό, με το νέο νομοσχέδιο, εισάγει ρυθμίσεις που καθιστούν στην πράξη τον θεσμό πρότυπων προτάσεων «λειτουργικό και ουσιαστικά αξιοποιήσιμο», όπως έχει εξηγήσει ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμα.

Η Μεγάλη Παράκαμψη της Αττικής

Γνωστός και ως «Μεγάλη Παράκαμψη της Αττικής», ο οδικός άξονας θα έχει μήκος περίπου 45 χλμ. και θα ξεκινά από το δυτικό άκρο της Αττικής Οδού στην Ελευσίνα, καταλήγοντας στην περιοχή των Οινοφύτων.

Το έργο θεωρείται στρατηγικής σημασίας για το κυκλοφοριακό, καθώς αναμένεται να απορροφήσει σημαντικό μέρος της βαριάς κυκλοφορίας και των εμπορευματικών ροών που σήμερα διέρχονται από τον Κηφισό, τον πιο επιβαρυμένο οδικό άξονα της χώρας.

Επιπλέον θα εξυπηρετήσει την αναπτυσσόμενη αγορά ων logistics στη Δυτική Αττική, ενώ θα παρέχει στους οδηγούς διέξοδο προς τη Βόρεια Ελλάδα, χωρίς να απαιτείται διέλευση από τον ΠΑΘΕ, μέσα στον αστικό ιστό.

Οι αλλαγές στις Πρότυπες Προτάσεις

Με το νομοσχέδιο του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών αρχικά αίρεται ο περιορισμός που προέβλεπε κατάθεση των Πρότυπων Προτάσεων κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο κάθε τριμήνου. Η υποβολή πρότασης μπορεί να γίνεται οποιαδήποτε στιγμή, ώστε να προσφέρεται ευελιξία στους οικονομικούς φορείς.

Επίσης, καταργείται ο κανόνας της χρονικής προτεραιότητας στη διαδικασία εξέτασης των προτάσεων. Με το νέο καθεστώς, η αρμόδια επιτροπή θα μπορεί να καθορίζει τη σειρά αξιολόγησης της κάθε πρότασης, δίνοντας προτεραιότητα σε έργα που θεωρούνται πιο αναγκαία την εκάστοτε περίοδο.

Με τις ρυθμίσεις αυτές, το υπουργείο «ξεκλειδώνει» τις Πρότυπες Προτάσεις, ενεργοποιώντας μετά από τρία χρόνια φακέλους που έχουν κατατεθεί από κατασκευαστικούς ομίλους για την υλοποίηση σημαντικών έργων.