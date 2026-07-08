Ξανά στον πάγο ο διαγωνισμός για τις 1.000 έξυπνες κάμερες

Από διαδοχικές συμπληγάδες περνά ο διαγωνισμός για την εγκατάσταση έξυπνων καμερών στο οδικό δίκτυο της χώρας.

Από διαδοχικές συμπληγάδες περνά ο διαγωνισμός για την εγκατάσταση των 1.000 έξυπνων καμερών στο οδικό δίκτυο της χώρας. Μετά την επαναπροκήρυξή του στις αρχές Ιουνίου, λίγες εβδομάδες μετά τη ματαίωσή του στις 21 Μαΐου, ο διαγωνισμός μπαίνει εκ νέου στον «πάγο». Η Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ) αποφάσισε πρόσφατα την προσωρινή αναστολή της διαδικασίας, έως ότου εξετάσει τις προδικαστικές προσφυγές που κατέθεσαν οι εταιρείες Maycon και Aktor.

Η Αρχή έκανε δεκτά τα αιτήματα προσωρινής προστασίας των δύο εταιρειών, κρίνοντας ότι οι αιτιάσεις τους χρειάζονται περαιτέρω εξέταση και ότι η συνέχιση του διαγωνισμού πριν από την οριστική κρίση θα μπορούσε να προκαλέσει βλάβη στα συμφέροντά τους. Η αναστολή αφορά τη διαδικασία για την ανάθεση του έργου «Προμήθεια, εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση δικτύου καμερών καταγραφής παραβάσεων ΚΟΚ», ενώ η τελική τύχη του θα κριθεί από την απόφαση της ΕΑΔΗΣΥ επί των προσφυγών. Πηγές του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης εκτιμούν ότι χρονικά αυτή η εξέλιξή δε θα επιβαρύνει τη διαδικασία καθώς ούτως ή άλλως ο διαγωνισμός έληγε τέλος Αυγούστου με την παράταση που είχε δοθεί.

Θυμίζουμε ότι ο διαγωνισμός είχε προκηρυχθεί στα τέλη Απριλίου από το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, το οποίο αποφάσισε να τον ματαιώσει λίγες εβδομάδες αργότερα, τον Μάιο, μετά τις προδικαστικές προσφυγές που είχαν υποβάλει η κοινοπραξία Neurosoft–OTS, ο όμιλος AKTOR και η Maycon.

Οι ενστάσεις αφορούσαν, μεταξύ άλλων, τις τεχνικές προδιαγραφές των καμερών, καθώς οι προσφεύγοντες υποστήριζαν ότι συγκεκριμένοι όροι της διακήρυξης παρέπεμπαν σε τεχνολογία συγκεκριμένου κατασκευαστή. Δέκα ημέρες αργότερα, στις αρχές Ιουνίου, και μετά τις τροποποιήσεις που έγιναν στους όρους της διακήρυξης, ο διαγωνισμός επαναπροκηρύχθηκε. Ωστόσο, η νέα διαδικασία είχε σύντομη διάρκεια, καθώς ανεστάλη στις 6 Ιουλίου προσωρινά από την ΕΑΔΗΣΥ μετά τις νέες προσφυγές των ενδιαφερόμενων εταιρειών. Να σημειωθεί ότι πρόκειται για έργο με προϋπολογισμό 35,5 εκατ. ευρώ (44,05 εκατ. ευρώ με ΦΠΑ) και διάρκεια 6 ετών.

Πηγή: Kathimerini.gr