Ξεφεύγει η κατάσταση στους δρόμους: 34χρονος απείλησε οδηγό με πιστόλι κρότου

Συνεχίζεται το road rage. Ένας 34χρονος, έπειτα από καβγά, απείλησε με πιστόλι κρότου οδηγό στη συμβολή της Λεωφόρου Βουλιαγμένης με την Ηλία Ηλιού. Το περιστατικό σημειώθηκε απογευματινές ώρες της Τετάρτης 27 Μαΐου, και ο δράστης συνελήφθη στην περιοχή του Μεγάρου Μουσικής από άνδρες της ομάδα ΔΙ.ΑΣ..

Σε βάρος του συλληφθέντα, ο οποίος είναι πρώην κρατούμενος, σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Παγκρατίου για παράβαση του νόμου περί όπλων, απειλή και βία κατά υπαλλήλων.

Οι αστυνομικοί διενήργησαν εκτεταμένες αναζητήσεις για τον 34χρονο. Τελικά τον εντόπισαν να κινείται με το όχημά του επί της λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας, όπου τον ακινητοποίησαν και τον συνέλαβαν, παρά τη σθεναρή αντίσταση που προέβαλε.

Κατά την έρευνα, στην κατοχή του βρέθηκε και κατασχέθηκε το πιστόλι κρότου μαζί με γεμιστήρα και 11 φυσίγγια. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Με πληροφορίες από Kathimerini.gr