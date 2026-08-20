Ξεκινά έργο αποκατάστασης στην Ε.Ο. Άμφισσας – Δελφών

Σε ποιες περιοχές προβλέπονται παρεμβάσεις.

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας χρηματοδότησε, δημοπράτησε και προχώρησε στη συμβασιοποίηση του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ Ε.Ο. 48 ΑΜΦΙΣΣΑΣ – ΔΕΛΦΩΝ, ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΡΙΣΣΟ – ΔΕΛΦΟΙ», αρχικού προϋπολογισμού 1.000.000 ευρώ.

Φυσικό αντικείμενο του έργου είναι η αποκατάσταση και συντήρηση του οδοστρώματος στην Εθνική Οδό 48 Άμφισσας – Δελφών.

Συγκεκριμένα, προβλέπονται παρεμβάσεις στις περιοχές:

Προφήτης Ηλίας,

Άνω Κόμβος Χρισσού,

Είσοδος Δελφών,

Αρχαιολογικός Χώρος Αθηνάς Προναίας.

Ειδικότερα, προβλέπονται εργασίες φρεζαρίσματος του υφιστάμενου οδοστρώματος, ασφαλτικές στρώσεις εξομάλυνσης και αντιολισθηρές ασφαλτικές στρώσεις, καθώς και πλήρης αποκατάσταση της οριζόντιας σήμανσης.

Παράλληλα, θα πραγματοποιηθούν εργασίες τοποθέτησης νέας κατακόρυφης σήμανσης, εγκατάστασης οριοδεικτών και ανακλαστήρων οδοστρώματος σε θέσεις που θα υποδειχθούν από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φωκίδας.

Η χρηματοδότηση του έργου εξασφαλίστηκε μέσω του Προγράμματος Περιφερειακής Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας 2021-2025.

Μετά την υπογραφή της σύμβασης κατασκευής, ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός δήλωσε: «Προχωρούμε στην υλοποίηση έργων που ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των πολιτών και των επισκεπτών της Φωκίδας.

Εξασφαλίσαμε τη χρηματοδότηση, δημοπρατήσαμε το έργο και προχωρήσαμε πλέον στη συμβασιοποίησή του, ώστε να ξεκινήσουν οι απαραίτητες παρεμβάσεις σε έναν από τους σημαντικότερους οδικούς άξονες. Ο δρόμος Άμφισσας – Δελφών εξυπηρετεί καθημερινά κατοίκους, εργαζόμενους και χιλιάδες επισκέπτες του παγκοσμίου φήμης αρχαιολογικού χώρου των Δελφών. Με τις παρεμβάσεις που προγραμματίζονται, βελτιώνουμε το επίπεδο οδικής ασφάλειας, αναβαθμίζουμε τις μετακινήσεις και διασφαλίζουμε καλύτερες συνθήκες κυκλοφορίας για όλους τους χρήστες του οδικού δικτύου».

Η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φωκίδας Πέγκυ Αραβαντινού τόνισε: «Οι πύλες εισόδου στην Φωκίδα μας είναι βασική προτεραιότητά μας. Με τις στοχευμένες παρεμβάσεις, φροντίζουμε να εξασφαλίζουν πάντα τη μέγιστη ασφάλεια των διερχόμενων οχημάτων.

Η παλαιότητα του οδικού δικτύου απαιτεί συστηματική και αδιάλειπτη συντήρηση, με ασφαλτοστρώσεις, διαγραμμίσεις, φωτισμό και σήμανση. Η ομαλή ολοκλήρωση των συμβασιοποιημένων έργων σε χρόνους που δε θα ξεπερνούν τα χρονοδιαγράμματά τους είναι για εμάς πάντα το ζητούμενο. Με την συστηματική και καθημερινή παρακολούθηση της πορείας των έργων δεν πάει ούτε μια μέρα χαμένη»