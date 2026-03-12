Ξεκινά η χρέωση με το χιλιόμετρο στην Πατρών-Πύργου – Πώς κοστίζει κάτω από 1 ευρώ η διέλευση

Για τα ΙΧ, η χιλιομετρική χρέωση συνδυάζεται με το εκπτωτικό πρόγραμμα VALUE, προσφέροντας συνολικό οικονομικό όφελος που μπορεί να φτάσει έως και πάνω από 77%.

Στο νέο αυτοκινητόδρομο Πατρών-Πύργου επεκτείνεται το σύστημα χιλιομετρικής χρέωσης της Ολυμπίας Οδού, το οποίο εφαρμόζεται ήδη από το 2021 στον οδικό άξονα Ελευσίνας–Κορίνθου–Πατρών.

Την Παρασκευή 13 Μαρτίου τίθνεται σε λειτουργία οι πύλες χιλιομετρικής χρέωσης στον κόμβο Κάτω Αχαΐας, με τους οδηγούς να πληρώνουν, μέσω του πομποδέκτη ΟΛΥΜΠΙΑ PASS, μόνο για την απόσταση που διανύουν.

Σύμφωνα με την εταιρεία, αποτελεί ένα δίκαιο και σύγχρονο σύστημα διοδίων, το οποίο παράλληλα, συμβάλλει στην αποσυμφόρηση του τοπικού οδικού δικτύου.

Επίσης ενισχύει την ελκυστικότητα του αυτοκινητόδρομου για τους διερχόμενους οδηγούς, καθώς προσφέρει μεγαλύτερη ταχύτητα μετακίνησης, αυξημένη ασφάλεια και οικονομικότερη διαδρομή.

Σύμφωνα με την Ολυμπία Οδό, για τα Ι.Χ. οχήματα, η χιλιομετρική χρέωση συνδυάζεται με το εκπτωτικό πρόγραμμα VALUE, προσφέροντας συνολικό οικονομικό όφελος που μπορεί να φτάσει έως και πάνω από 77%, ανάλογα με τη συχνότητα χρήσης.

Η λειτουργία του συστήματος στον αυτοκινητόδρομο Πατρών-Πύργου θα επεκτείνεται σταδιακά, καθώς ολοκληρώνονται οι απαραίτητες δοκιμές των συστημάτων σε κάθε κόμβο.

Μετά τον κόμβο Κάτω Αχαΐας (Γομοστού), θα ακολουθήσει ο κόμβος Αμαλιάδας, όπου ξεκινούν δοκιμές, ενώ μετά το Πάσχα αναμένεται να τεθούν σε λειτουργία οι πύλες στους κόμβους Βάρδας και Γαστούνης, οι οποίες βρίσκονται στο στάδιο κατασκευής.

Χιλιομετρική χρέωση: Πώς ενεργοποιείται

Για να επωφεληθεί ο ταξιδιώτης από το σύστημα χιλιομετρικής χρέωσης πρέπει να αποκτήσει πομποδέκτη ΟΛΥΜΠΙΑ PASS.

Μέσω της συσκευής καταγράφεται η είσοδος και η έξοδος του οχήματος από τον αυτοκινητόδρομο, και πραγματοποιείται αυτόματα η αντίστοιχη επιστροφή χρημάτων στον λογαριασμό του συνδρομητή.

Η απόκτηση του πομποδέκτη είναι δωρεάν και μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά μέσω του www.olympiaodos.gr ή από τα Σημεία Εξυπηρέτησης Πελατών. Μέσω της εφαρμογής Olympia Odos mobile App οι οδηγοί μπορούν να φορτίζουν τον λογαριασμό τους, να παρακολουθούν τις διελεύσεις τους και να διαχειρίζονται τον πομποδέκτη τους σε πραγματικό χρόνο.

Παράλληλα, μέσω του πομποδέκτη ΟΛΥΜΠΙΑ PASS είναι διαθέσιμο συνδυαστικά και το εκπτωτικό πρόγραμμα VALUE, το οποίο προσφέρει κλιμακωτές εκπτώσεις από 15% έως και 60% για Ι.Χ. και ημιφορτηγά, ανάλογα με τη συχνότητα διελεύσεων από κάθε σταθμό διοδίων.

Παραδείγματα εφαρμογής Χιλιομετρικής Χρέωσης & εκπτωτικού προγράμματος VALUE

Ι.Χ. στη διαδρομή ΜΙΝΤΙΛΟΓΛΙ – ΚΑΤΩ ΑΧΑΙΑ (ΓΟΜΟΣΤΟ)

Για έναν εργαζόμενο που πραγματοποιεί 40 διελεύσεις μέσα στον μήνα στη διαδρομή Μιντιλόγλι- Κάτω Αχαΐα το αρχικό κόστος θα ήταν 144 ευρώ, ενώ μετά την εφαρμογή της Χιλιομετρικής Χρέωσης και σε συνδυασμό με το εκπτωτικό πρόγραμμα VALUE μέσω του πομποδέκτη ΟΛΥΜΠΙΑ PASS, θα πληρώσει 38,15 ευρώ.

Δηλαδή, θα κοστίζει λιγότερο από 1 ευρώ η διέλευση – έκπτωση 74%. Η έκπτωση αυξάνεται ανάλογα με τον αριθμό μηνιαίων διελεύσεων.

Επαγγελματικό όχημα στη διαδρομή ΒΙΠΕ- Κ. ΑΧΑΙΑ (ΓΟΜΟΣΤΟ)

Για ημιφορτηγό κατηγορίας 3 (2-3 άξονες) η διαδρομή ΒΙΠΕ- Κ. Αχαΐα αρχικά κοστίζει 9 ευρώ και με τη Χιλιομετρική Χρέωση μέσω του πομποδέκτη ΟΛΥΜΠΙΑ PASS το κόστος θα ανέρχεται σε 3,50 ευρώ – έκπτωση 61%.

Αντίστοιχα, το φορτηγό κατηγορίας 4 έχει αρχικό κόστος 12,70 ευρώ ευρώ και με τον πομποδέκτη 5,00 ευρώ – έκπτωση 61%.