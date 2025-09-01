Ξεκινά η κατασκευή του δρόμου που φέρνει πιο κοντά την Αλβανία στην Ελλάδα – Πότε θα είναι έτοιμος

Ο οδικός άξονας των 70 χλμ. επεκτείνει και συνδέει τους δύο αυτοκινητοδρόμους που διατρέχουν τη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα, φτάνοντας μέχρι τα ελληνοαλβανικά σύνορα, γεγονός που το καθιστά ένα έργο διασυνοριακής σημασίας.

Τη διευκόλυνση της πρόσβασης στην Αλβανία και άλλες χώρες των νοτιοδυτικών Βαλκανίων θα σηματοδοτήσει η υλοποίηση του νέου οδικού άξονα Ιωάννινα-Κακαβιά, μήκους 70 χλμ.

Η σύμβαση για το έργο υπεγράφη τον Δεκέμβριο του 2024 και όπως ανέφερε ο γενικός γραμματέας Υποδομών, Δημήτρης Αναγνώπουλος, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, περίπου στο τέλος του 2025 ξεκινούν οι χωματουργικές εργασίας.

Πρόσθεσε ότι το σύνολο του έργου αναμένεται να είναι έτοιμο σε περίπου 4,5 χρόνια, κάτι που σημαίνει ότι δίχως εμπόδια και καθυστερήσεις η ολοκλήρωση θα επιτευχθεί στα τέλη της τρέχουσας δεκαετίας.

Πρόκειται για έργο υψηλών τεχνικών απαιτήσεων, το οποίο αποτελείται από δύο υποτμήματα, και περιλαμβάνει μεταξύ άλλων 12 ανισόπεδους κόμβους, 5 γέφυρες, 1 σήραγγα, και 5 άνω και 25 κάτω διαβάσεις. Ο προϋπολογισμός αγγίζει τα 310 εκατομμύρια ευρώ και εντάχθηκε στο Πρόγραμμα «Μεταφορές 2021-2027», του νέου ΕΣΠΑ.

Αποτελεί συνέχεια της Ιόνιας Οδού από τα Ιωάννινα προς τα ελληνοαλβανικά σύνορα στην περιοχή της Κακαβιάς, διασχίζοντας τον νομό Ιωαννίνων. Το έργο περιλαμβάνει δυο υποτμήματα:

Υποτμήμα 1: Ιωάννινα – Καλπάκι. Με αρχή τον ανισόπεδο κόμβο Εγνατίας και πέρας το τέλος του ανισόπεδου κόμβου Καλπακίου και συνολικό μήκος 46,40 χιλιόμετρα επί νέας χάραξης. Στο υποτμήμα περιλαμβάνονται έξι ανισόπεδοι κόμβοι.

Υποτμήμα 2: Καλπάκι – Κακαβιά. Με αρχή το πέρας του ανισόπεδου κόμβου Καλπακίου και πέρας τον μεθοριακό σταθμό Κακαβιάς και συνολικό μήκος 23,11 χιλιόμετρα, όπου προβλέπεται η αναβάθμιση της υφιστάμενης οδού. Στο υποτμήμα περιλαμβάνονται έξι ανισόπεδοι κόμβοι.

Ο αυτοκινητόδρομος Ιωάννινα – Κακαβιά επεκτείνει και συνδέει τους δύο αυτοκινητοδρόμους που διατρέχουν τη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα, φτάνοντας μέχρι τα ελληνοαλβανικά σύνορα, γεγονός που το καθιστά ένα έργο διασυνοριακής σημασίας

Θα ενισχύσει την οδική ασφάλεια, θα αποφέρει εξοικονόμηση χρόνου, και θα άρει προβλήματα προσβασιμότητας και συνδεσιμότητας των γεωγραφικά απομονωμένων και δυσπρόσιτων περιοχών της ευρύτερης Π.Ε. Ιωαννίνων.

Επιπλέον, εκτρέπει σημαντικούς υπερ-τοπικούς φόρτους από την Περιφερειακή Οδό των Ιωαννίνων, θα συμβάλλει στην περιφερειακή και την εθνική ανάπτυξη και θα ενισχύσει την κοινωνική συνοχή, ανάμεσα σε πολλές περιοχές της Δυτικής και της Βόρειας Ελλάδας.

Θα ενταχθεί στον οδικό άξονα Αδριατικής-Ιονίου («Μπλε Διάδρομος») μήκους 1.500 χλμ. που εκτείνεται κατά μήκος των ακτών της Αδριατικής και Ιονίου πελάγους, και ενώνει την Καλαμάτα (Ελλάδα) με την Τεργέστη (Ιταλία).