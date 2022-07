Ξεκίνησαν οι δηλώσεις συμμετοχής για την σκυταλοδρομία «Running Out of Time»

Ξεκινούν οι εγγραφές για τους δρομείς που θέλουν να λάβουν μέρος στη σκυταλοδρομία Running Out of Time, από τη Γλασκόβη της Σκωτίας που φιλοξένησε την COP26 στο Sharm el-Sheikh της Αιγύπτου που θα υποδεχτεί την COP27.

Ξεκινούν οι εγγραφές για τους δρομείς που θέλουν να λάβουν μέρος στη σκυταλοδρομία Running Out of Time, μια μοναδική, αδιάκοπη σκυταλοδρομία 7.767 χλμ. για την κλιματική αλλαγή, από τη Γλασκόβη της Σκωτίας που φιλοξένησε την COP26 στο Sharm el-Sheikh της Αιγύπτου που θα φιλοξενήσει την COP27. Θα είναι η μεγαλύτερη αδιάκοπη σκυταλοδρομία που έχει ποτέ πραγματοποιηθεί, με δρομείς και ποδηλάτες που θα μεταφέρουν τη σκυτάλη και μαζί της ένα ηχηρό μήνυμα για την κλιματική αλλαγή από τη νέα γενιά προς τους παγκόσμιους ηγέτες στην COP27. Διοργανώτρια είναι η εταιρεία The World Relay Ltd. Η σκυταλοδρομία θα έχει διάρκεια 38 ημερών και θα περάσει από 18 χώρες. Η συνολική διαδρομή στην ξηρά χωρίζεται σε 732 τμήματα των 10 χιλιομέτρων περίπου έκαστο, για τα οποία μπορούν να εγγραφούν οι ενδιαφερόμενοι.

Ποιοι μπορούν να λάβουν μέρος; Απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι ενδιαφερόμενοι να είναι άνω των 18 ετών. Οι δρομείς πρέπει να μπορούν κρατήσουν ένα μέσο όρο ταχύτητας 6 λεπτά 15 δευτερόλεπτα / χιλιόμετρο για τη διάρκεια του τμήματός τους, δηλαδή να μπορούν να διανύσουν 10 χλμ σε 60-70 λεπτά.

Ποιο είναι το κόστος; Το κόστος συμμετοχής στην Ελλάδα είναι 12€. Η διοργανώτρια θα δωρίσει τουλάχιστον το 30% της κάθε συνδρομής στις ΜΚΟ FEE και Carbon Copy, διεθνείς Εταίρους της σκυταλοδρομίας.

Η εναρκτήρια τελετή έχει προγραμματισθεί για την 30η Σεπτεμβρίου 2022 στη Γλασκόβη, κατά τη διάρκεια της οποίας το μήνυμα θα σφραγισθεί στη σκυτάλη. Από εκεί, αλλάζοντας χέρια μεταξύ δρομέων, ποδηλατών και ιστιοπλόων θα ταξιδέψει σε Σκωτία, Ουαλία, Αγγλία, Γαλλία, Βέλγιο, Ολλανδία, Γερμανία, Αυστρία, Ιταλία, Σλοβενία, Κροατία, Βοσνία Ερζεγοβίνη, Μαυροβούνιο, Αλβανία, Ελλάδα, Κύπρο, Ισραήλ και Αίγυπτο για να φτάσει στο Sharm el-Sheikh την 6η Νοεμβρίου, εγκαίρως για την COP27 που θα πραγματοποιηθεί από τις 6 έως τις 18 Νοεμβρίου.



Στη διαδρομή της (the route), η σκυτάλη θα διασχίσει θάλασσες, οροσειρές, παγετώνες, ερήμους, αλλά και χωριά, πόλεις και πρωτεύουσες. Θα επισκεφθεί εκατοντάδες σχολεία, απειλούμενες περιοχές και έργα για την προστασία της φύσης με σκοπό να εμπνεύσει και να ενισχύσει τις τοπικές δράσεις για την κλιματική αλλαγή. Παράλληλα, η σκυταλοδρομία θα συγκεντρώσει πόρους για το Global Forest Fund του Foundation for Environmental Education και την Carbon Copy.

Ο κ. Danny Bent, Διευθυντής της διοργανώτριας εταιρείας The World Relay, δρομέας και κάτοχος παγκοσμίου ρεκόρ Γκίνες, λέει «Μια συγκλονιστική αλλαγή απαιτεί και συγκλονιστική προσπάθεια – κι αυτό είναι η σκυταλοδρομία Running Out of Time. Θέλουμε όσοι είναι ευαισθητοποιημένοι για την κλιματική αλλαγή και τη σωτηρία του πλανήτη μας να εγγραφούν για να συμμετέχουν σε κάποιο τμήμα της διαδρομής ώστε όλοι μαζί να επιδώσουμε ένα ηχηρό μήνυμα με τόση υποστήριξη ώστε να είναι αδύνατο να αγνοηθεί».

Η Running Out of Time γίνεται πραγματικότητα χάρη στη συλλογική προσπάθεια των εταίρων FEE και Carbon Copy και πολλών υποστηρικτών (partners and supporters). Στην Ελλάδα τη διοργάνωση συντονίζει η Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης (ΕΕΠΦ) ως εκπρόσωπος του FEE.

Ο Πρόεδρος της ΕΕΠΦ και Αντιπρόεδρος του FEE κ. Νίκος Πέτρου αναφέρει «Βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη καμπή, καθώς το παράθυρο ευκαιρίας για να αντιμετωπίσουμε την κλιματική κρίση κλείνει το 2030 και οι παγκόσμιες πολιτικές και οικονομικές ηγεσίες διστάζουν να πάρουν τα τολμηρά και δραστικά μέτρα που απαιτούνται. Το βασικό μήνυμα αφορά την ανάγκη να γίνει η εκπαίδευση για την κλιματική αλλαγή βασικό στοιχείο της επίσημης εκπαίδευσης. Αυτό το μήνυμα εναρμονίζεται πλήρως και με τους στόχους και της επιδιώξεις της ΕΕΠΦ τα τελευταία 20 χρόνια. Ελπίζουμε ότι η σκυταλοδρομία αυτή, η οποία μέσω του δικτύου του FEE θα έχει παγκόσμια συμμετοχή, θα μεταφέρει το μήνυμά μας, αλλά και την αγωνία μας για την κλιματική αλλαγή στην COP27 και θα μεταφραστεί σε ουσιαστικές δράσεις.» http://www.eepf.gr/el/

Κατά τη διάρκεια της σκυταλοδρομίας περίπου ένα εκατομμύριο μαθητές και μαθήτριες από όλο τον κόσμο θα συναντηθούν στην Ημέρα Δράσης των Σχολείων (Schools Action Day) στις 3 Νοεμβρίου. Πρόκειται για εντυπωσιακό εικονικό πρόγραμμα που προάγει λύσεις για την κλιματική αλλαγή ενώ παράλληλα ενδυναμώνει τους νέους να δημιουργήσουν ένα κόσμο με περιβαλλοντική συνείδηση μέσα από βιωματικές εκπαιδευτικές δράσεις. Θέλουμε να μην λείψει κανείς από αυτή τη διοργάνωση, ακόμη κι αυτοί που δεν θα μπορέσουν να τρέξουν στη φυσική διαδρομή. Όλοι καλούνται να μεταφέρουν τη σκυτάλη σε μια Παγκόσμια Εικονική Σκυταλοδρομία (Global Virtual Relay) στις 5 Νοεμβρίου 2022, η οποία αναμένεται να προσελκύσει δεκάδες χιλιάδες συμμετοχές στο όνομα της κλιματικής δράσης.

Εγγραφές για συμμετοχή: www.running-out-of-time.com

Για πληροφορίες και στα ελληνικά: http://www.eepf.gr/el/

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

Έναρξη εγγραφών: 12 Ιουλίου

Έναρξη Σκυταλοδρομίας: 30 Σεπτεμβρίου, Γλασκόβη, Σκωτία. Εναρκτήρια Τελετή σε συνεργασία με το Δημοτικό Συμβούλιο.

Είσοδος στην Ελλάδα: 24 Οκτωβρίου

Αναχώρηση για Κύπρο: 27 Οκτωβρίου

Ημέρα Δράσης Σχολείων (Schools Action Day): Πέμπτη 3 Νοεμβρίου

Παγκόσμια Εικονική Σκυταλοδρομία (Global Virtual Relay): 5 Νοεμβρίου

Λήξη Σκυταλοδρομίας: Κυριακή 6 Νοεμβρίου, Sharm el-Sheikh, Αίγυπτος.

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ

Η σκυτάλη θα φτάσει στην Ελλάδα από την Αλβανία στις 24 Οκτωβρίου 2022. Θα ακολουθήσει μία διαδρομή, εκτός κεντρικών δρόμων, προς:

Καστοριά – Κλεισούρα – Πτολεμαΐδα – Ακρινή – Βέροια – Τρίλοφο – Κατερίνη – Πλαταμώνας – Γόννοι – Ροδιά – Λάρισα – Φάρσαλα – Δομοκό – Λαμία – Καμένα Βούρλα – Άγιο Κωνσταντίνο – Σκάλα – Μαρτίνο – Ακραίφνιο – Αλίαρτο – Θήβα – Οινόφυτα – Αυλώνα – Αφίδνες – Φράγμα Μαραθώνα – Μαραθώνια Διαδρομή – Ακρόπολη – Φάληρο, από όπου θα φύγει με ιστιοπλοϊκό για την Κύπρο στις 27 Οκτωβρίου 2022. Συνολικά έχουμε 750 χλμ. μοιρασμένα σε 72 τμήματα, από τα οποία τα 46 για δρομείς και τα 26 για ποδηλάτες.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ

Η διοργανώτρια The World Relay είναι πολυβραβευμένη εταιρεία με ηγετική θέση στη διοργάνωση μαζικών σκυταλοδρομιών, όπως είναι η σειρά Οne Run. Συνιδρυτές είναι οι Danny Bent και James Hay, δρομείς, adventurers και κάτοχοι παγκοσμίου ρεκόρ Γκίνες, οι οποίοι ξεκίνησαν τη δράση τους το 2013 με το One Run for Boston. Μια σκυταλοδρομία χωρίς στάση, που διέσχισε τις Ηνωμένες Πολιτείες προς τιμήν των θυμάτων από τη βομβιστική επίθεση της Βοστώνης. Από τότε έχουν υλοποιήσει διοργανώσεις σε όλο τον κόσμο, μεταξύ των οποίων αυτή στην Αμερική και δύο στο Λονδίνο, για τις οποίες τιμήθηκαν από το Runner’s World ως “Heroes of Running”. Πάνω από 200 χιλιάδες δρομείς έχουν λάβει μέρος στις σκυταλοδρομίες One Run που συγκέντρωσαν πάνω από 1.9 εκατ. λίρες Αγγλίας για φιλανθρωπικούς σκοπούς. Το 2021, 165.000 φοιτητές και δρομείς από 195 χώρες συναντήθηκαν με θέμα την παγκόσμια ενότητα στο One Run Global Relay – μια 24ωρη εικονική σκυταλοδρομία απ’ όλο τον κόσμο. www.theworldrelay.com

Ο Danny Bent ψηφίστηκε ως ένας από τους 100 «happiest people» στο Ηνωμένο Βασίλειο και ένας από τους 50 «most inspirational people» στο Λονδίνο. Είναι βραβευμένος συγγραφέας και δημοσιογράφος, κάτοχος παγκοσμίου ρεκόρ Γκίνες, επώνυμος adventurer και community leader. www.dannybent.com

Ο κ. Bent λέει: «Είμαστε πολύ περήφανοι που έχουμε αυτή την ευκαιρία να ενδυναμώσουμε τη φωνή της νεολαίας μας και ταυτόχρονα να ενισχύσουμε την ενημέρωση για την κλιματική κρίση. Θέλουμε να δείξουμε τι μπορεί να επιτευχθεί αν συνεργασθούμε όλοι μαζί – ένα σύμβολο προς τους σημερινούς ηγέτες που έχουν το χρέος της απόφασης για ενιαία λύση.»

Η Carbon Copy είναι μια βρετανική ΜΚΟ με όραμα την ανάπτυξη μεγαλόπνοων κλιματικών δράσεων σε τοπικό επίπεδο για την επιτάχυνση της πορείας προς ένα πιο δίκαιο, κλιματικά ουδέτερο μέλλον. https://carboncopy.eco/

Ο κ. Ric Casale, συνιδρυτής της Carbon Copy, δηλώνει: «Στην Carbon Copy είμαστε ενθουσιασμένοι για τη συνεργασία μας στη διοργάνωση αυτή. Η σκυταλοδρομία είναι συμβολική της συνεργασίας και του οράματος που επιθυμούμε να δούμε στην COP27, αλλά και της συμμετοχής που αναπτύσσεται σε τοπικό επίπεδο για να ανταποκριθούμε στις κρίσεις του κλίματος και της βιοποικιλότητας. Επίσης, αποτελεί τον κοινό άξονα που συνδέει χιλιάδες ιστορίες επιτυχημένων κλιματικών δράσεων, παραδείγματα ηγεσίας σε όλα τα επίπεδα και ενθαρρύνουν στη συνέχεια μεγαλύτερη συμμετοχή όλων. Οι συνδυασμένες τοπικές κλιματικές δράσεις ήδη έχουν αποτέλεσμα στο επίπεδο του πλανήτη και προσβλέπουμε να το μοιραστούμε αυτό με τους παγκόσμιους ηγέτες στην COP27».

Το Foundation for Environmental Education (FEE) είναι ένας από τους μεγαλύτερους παγκοσμίως οργανισμούς Εκπαίδευσης για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, με μέλη περισσότερους από 100 οργανισμούς και φορείς σε 81 χώρες και με δίκτυο άνω των 60.000 εκπαιδευτικών μονάδων. http://www.fee.global/

Η κα. Lesley Jones, Πρόεδρος του FEE, δηλώνει: «Καθώς η ανάγκη αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής γίνεται ολοένα και πιο επείγουσα, το FEE επέλεξε να επικεντρωθεί στην κλιματική δράση στο πλαίσιο της 10ετούς στρατηγικής, της GAIA 20:30. Υπάρχουν πολλές οδοί για να αντιμετωπίσουμε τις επιπτώσεις της κλιματικής μεταβολής και εμείς επιλέγουμε την εκπαίδευση και τη συνεργασία ως κινητήρια δύναμη για δράσεις απέναντι στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο πλανήτης μας. Η εκπαίδευση είναι η οδός που θα μας οδηγήσει σε ουσιαστικές λύσεις. Η σκυταλοδρομία Running Out of Time αποτελεί μια εξαιρετική ευκαιρία όχι μόνο για τη συνεργασία των ανθρώπων κατά μήκος της διαδρομής της, αλλά κυρίως αποτελεί μία ισχυρή δήλωση «ισχύος εν τη ενώσει» απέναντι σε ένα πρόβλημα παγκόσμιας κλίμακας. Προσβλέπουμε με ελπίδα και ενθουσιασμό ότι η σκυτάλη αυτή θα γίνει σημείο αναφοράς και κάλεσμα για ποιοτική εκπαίδευση για την κλιματική αλλαγή σε όλο τον κόσμο».

Η Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης (ΕΕΠΦ) είναι η παλαιότερη εθνική περιβαλλοντική ΜΚΟ με αδιάκοπη δράση πανελλαδικά από το 1951 για την προστασία της φύσης. Είναι ο εθνικός χειριστής των 5 διεθνών προγραμμάτων του FEE. Η δραστηριότητά της περιλαμβάνει περιβαλλοντικές παρεμβάσεις, έργα και προγράμματα διατήρησης της φύσης, περιβαλλοντική εκπαίδευση με τρία διεθνή δίκτυα εγκεκριμένα από το Υπουργείο Παιδείας, αειφορική διαχείριση στον τουρισμό με τα προγράμματα «Γαλάζια Σημαία» και «Green Key» και ευαισθητοποίηση του κοινού.