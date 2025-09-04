Ξεκίνησε η παραγωγή του Volvo ES90 – Πόσο κοστίζει στην ελληνική αγορά

Ως αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο με μηδενικές εκπομπές, το ES90 αντανακλά την ευρύτερη δέσμευση της Volvo για βιωσιμότητα.

Η Volvo έχει ξεκινήσει την παραγωγή του νέου αμιγώς ηλεκτρικού ES90 για ευρωπαϊκές αγορές, σημειώνοντας ένα σημαντικό ορόσημο στην πορεία της προς ένα αμιγώς ηλεκτρικό μέλλον.

Όπως αναφέρει η Volvo, το ES90 προσφέρει ασφάλεια, τεχνολογία και πολυχρηστικές δυνατότητες, στο κομψό σχήμα ενός σύγχρονου, ηλεκτρικού σεντάν.

Είναι το πρώτο μοντέλο Volvo με τεχνολογία 800 volt, η οποία του παρέχει μεγαλύτερη αυτονομία και πιο γρήγορη φόρτιση σε σχέση με οποιοδήποτε προηγούμενο ηλεκτρικό Volvo. Το ES90 μπορεί να ανακτήσει 300 χλμ. αυτονομίας σε μόλις 10 λεπτά, σε σταθμούς ταχείας φόρτισης 350 kW, και προσφέρει αυτονομία έως και 700 χλμ. σύμφωνα με τον κύκλο δοκιμών WLTP.

Σχεδιάστηκε με την προηγμένη τεχνολογία ασφαλείας, σε ένα πακέτο που προορίζεται να αποτελέσει ακόμα ένα σκανδιναβικό «design classic» από τη Volvo. Βασισμένο σε κεντρικό υπολογιστή επόμενης γενιάς και εξελιγμένο γύρω από την τεχνολογική στοίβα (tech stack) Superset, το ES90 είναι σχεδιασμένο για να εξελίσσεται με την πάροδο του χρόνου, μέσω συνεχών ενημερώσεων λογισμικού.

Η Volvo έχει ανοίξει το βιβλίο παραγγελιών του ES90 σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, και οι παραδόσεις στους πελάτες θα ξεκινήσουν αργότερα εντός του έτους. Το ES90 θα είναι επίσης διαθέσιμο σύντομα σε ορισμένες από τις σημαντικές αγορές μας στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού.

Με την αποκάλυψη του ES90, τον Μάρτιο, έγινε σαφές ότι συνδυάζει την εκλεπτυσμένη κομψότητα ενός σεντάν με την πολυχρηστικότητα ενός fastback, ενώ προσφέρει το ευρύχωρο εσωτερικό και την υψηλότερη απόσταση από το έδαφος που συνδέονται με τα SUV.

Αναμιγνύοντας τα καλύτερα στοιχεία από αυτές τις τρεις κατηγορίες, το ES90 αποτελεί μία κατηγορία μόνο του – ένα ευέλικτο αυτοκίνητο που δεν κάνει συμβιβασμούς στην άνεση ή τους χώρους.

Ως αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο με μηδενικές εκπομπές, το ES90 αντανακλά την ευρύτερη δέσμευση της Volvo για βιωσιμότητα, από την κλιματικά ουδέτερη παραγωγή μέχρι τις αρχές κυκλικής οικονομίας και τις υπεύθυνες επιχειρηματικές πρακτικές.

Παράγεται με τη χρήση κλιματικά ουδέτερης ενέργειας στο εργοστάσιο της Volvo στην Τσενγκντού και, σύμφωνα με την έκθεση Αξιολόγησης Κύκλου Ζωής του Ιουλίου, το ES90 έχει ένα από τα χαμηλότερα αποτυπώματα άνθρακα από κάθε άλλο αυτοκίνητο Volvo έως σήμερα.

Το μοντέλο είναι διαθέσιμο για παραγγελία στη χώρα μας, με τιμή εκκίνησης στα 79.236 ευρώ.