Zeekr: Πρώτη σε πωλήσεις αμιγώς ηλεκτρικών premium αυτοκινήτων τον Αύγουστο

H Zeekr αναδείχθηκε ήταν η premium μάρκα που βρέθηκε στην κορυφή των ηλεκτρικών ταξινομήσεων στην ελληνική αγορά τον Αύγουστο.

Με γοργούς ρυθμούς έχει καταφέρει η Zeekr να εδραιωθεί στην ελληνική αγορά, αφού, όπως ανακοινώνει η φίρμα από την Ανατολή, κάταφερε να κατακτήσει την πρώτη θέση μεταξύ των premium μαρκών στις ταξινομήσεις αμιγώς ηλεκτρικών επιβατικών αυτοκινήτων στην Ελλάδα τον Αύγουστο του 2026, σημειώνοντας ένα σημαντικό ορόσημο στην πορεία της στην ελληνική αγορά.

Η GEO Mobility Hellas ενδυναμώνει την παρουσία της Zeekr σε κομβικές περιοχές της χώρας, υλοποιώντας ένα στρατηγικό πλάνο για τη δημιουργία ενός σύγχρονου και ισχυρού πανελλαδικού δικτύου. Η επέκταση αυτή εκφράζει τη δέσμευση της εταιρείας να προσφέρει σε ακόμη περισσότερους οδηγούς τη δυνατότητα να γνωρίσουν από κοντά τα μοντέλα της μάρκας, να ανακαλύψουν την τεχνολογία τους και να βιώσουν την εμπειρία Zeekr.

Η γκάμα της Zeekr στην Ελλάδα

Η εμπορική πορεία της Zeekr στην Ελλάδα βασίζεται σε μια γκάμα που καλύπτει διαφορετικές ανάγκες και προφίλ οδηγών. Τα Zeekr X, 001 και 7X εκφράζουν τρεις διαφορετικές προσεγγίσεις στην premium ηλεκτροκίνηση, διατηρώντας κοινά χαρακτηριστικά την τεχνολογία, την ποιότητα και τον σύγχρονο σχεδιασμό.

Το Zeekr X αποτελεί την compact πρόταση της μάρκας, ενώ το Zeekr 001 συνδυάζει την πρακτικότητα ενός shooting brake με υψηλές επιδόσεις και εντυπωσιακή αυτονομία. Στην κατηγορία των premium ηλεκτρικών SUV, το Zeekr 7X ξεχωρίζει με την προηγμένη αρχιτεκτονική 800V και την γρήγορη φόρτιση, την υψηλή τεχνολογία και τους άνετους χώρους του.

Η γκάμα της Zeekr στην Ελλάδα ενισχύθηκε με την άφιξη του Zeekr 7GT, ενός μοντέλου που μεταφέρει τη φιλοσοφία Gran Turismo στην εποχή της ηλεκτροκίνησης. Με αρχιτεκτονική 800V, δυνατότητα φόρτισης 10–80% σε μόλις 13 λεπτά, επιτάχυνση 0–100 χλμ./ώρα σε 3,3 δευτερόλεπτα, το 7GT συνδυάζει δυναμικές επιδόσεις με πραγματική καθημερινή χρηστικότητα.

Τέλος, το Zeekr 9X, σηματοδοτεί την είσοδό της στην κατηγορία των luxury SUV, συνδυάζοντας Super Hybrid τεχνολογία, υψηλές επιδόσεις και ένα ιδιαίτερα εκλεπτυσμένο περιβάλλον για τους επιβάτες.