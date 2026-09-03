Zeekr: Στο Top 3 των premium ηλεκτρικών μαρκών στην Ελλάδα τον Ιούλιο

H Zeekr αναδείχθηκε ήταν η premium μάρκα που βρέθηκε στην 3η θέση των ηλεκτρικών ταξινομήσεων στην ελληνική αγορά τον Ιούλιο.

Με γρήγορους ρυθμούς εδραιώνει την παρουσία της στην ελληνική αγορά ηλεκτροκίνησης η Zeekr, καταγράφοντας ιδιαίτερα θετική εμπορική πορεία.

Κατά τη διάρκεια του Ιουλίου, η μάρκα σκαρφάλωσε στην 3η θέση των premium αμιγώς ηλεκτρικών μοντέλων (BEV), καταλαμβάνοντας μερίδιο που ξεπέρασε το 11% στη συγκεκριμένη κατηγορία.

Η ίδια θετική εικόνα αποτυπώνεται και στη συνολική της διαδρομή για το διάστημα Ιανουαρίου – Ιουλίου 2026, όπου κατατάσσεται 4η μεταξύ των premium BEV κατασκευαστών, έχοντας ήδη ξεπεράσει το ορόσημο των 100 ταξινομήσεων.

Η γκάμα της Zeekr στην Ελλάδα

Η εμπορική πορεία της Zeekr στην Ελλάδα βασίζεται σε μια γκάμα που καλύπτει διαφορετικές ανάγκες και προφίλ οδηγών. Τα Zeekr X, 001 και 7X εκφράζουν τρεις διαφορετικές προσεγγίσεις στην premium ηλεκτροκίνηση, διατηρώντας κοινά χαρακτηριστικά την τεχνολογία, την ποιότητα και τον σύγχρονο σχεδιασμό.

Το Zeekr X αποτελεί την compact πρόταση της μάρκας, ενώ το Zeekr 001 συνδυάζει την πρακτικότητα ενός shooting brake με υψηλές επιδόσεις και εντυπωσιακή αυτονομία. Στην κατηγορία των premium ηλεκτρικών SUV, το Zeekr 7X ξεχωρίζει με την προηγμένη αρχιτεκτονική 800V και την γρήγορη φόρτιση, την υψηλή τεχνολογία και τους άνετους χώρους του.

Η γκάμα της Zeekr στην Ελλάδα ενισχύθηκε πρόσφατα με την άφιξη του νέου Zeekr 7GT, ενός μοντέλου που μεταφέρει τη φιλοσοφία Gran Turismo στην εποχή της ηλεκτροκίνησης. Με αρχιτεκτονική 800V, δυνατότητα φόρτισης 10–80% σε μόλις 13 λεπτά, επιτάχυνση 0–100 χλμ./ώρα σε 3,3 δευτερόλεπτα, το 7GT συνδυάζει δυναμικές επιδόσεις με πραγματική καθημερινή χρηστικότητα.

Το επόμενο κεφάλαιο: Zeekr 9X

Η δυναμική της Zeekr δεν σταματά εδώ. Σε λίγους μήνες, η γκάμα της μάρκας στην Ελλάδα αναμένεται να εμπλουτιστεί με το Zeekr 9X, σηματοδοτώντας την είσοδό της στην κατηγορία των luxury SUV.

Το Zeekr 9X αποτελεί μια νέα προσέγγιση στην premium κινητικότητα, συνδυάζοντας Super Hybrid τεχνολογία, υψηλές επιδόσεις και ένα ιδιαίτερα εκλεπτυσμένο περιβάλλον για τους επιβάτες. Με ισχύ έως 897 ίππους, επιτάχυνση 0–100 χλμ./ώρα σε 4,1 δευτερόλεπτα και έμφαση στην first-class άνεση και στο high-tech προφίλ.