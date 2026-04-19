Πράσινο φως για την επέκταση της Ιονίας Οδού μέχρι την Κακαβιά – Πότε θα ολοκληρωθεί

Ξεκινά η ενεργοποίηση της αναβάθμισης της Ιόνιας Οδού στο βόρειο τμήμα της, με επίκεντρο τη σύνδεση Ιωαννίνων–Κακαβιάς. Το έργο προχωρά σε φάσεις, με αρχική κατασκευή έως το Καλπάκι και μελλοντική επέκταση έως τα σύνορα.

Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών προχωρά στην ενεργοποίηση της διαδικασίας για την αναβάθμιση και επέκταση της Ιόνιας Οδού προς την Κακαβιά.

Η αρχή γίνεται με το τμήμα Ιωάννινα–Καλπάκι, συνολικού μήκους 46,4 χιλιομέτρων, όπου ήδη δρομολογούνται οι πρώτες εργασίες. Στο πλαίσιο της ίδιας εργολαβίας, με ανάδοχο την εταιρεία ΑΒΑΞ, περιλαμβάνεται και προαίρεση για την υλοποίηση του δεύτερου υποτμήματος, που εκτείνεται από το Καλπάκι έως τον συνοριακό σταθμό της Κακαβιάς. Το τμήμα αυτό έχει μήκος 23,11 χιλιόμετρα και αναμένεται να ενεργοποιηθεί μεταγενέστερα.

Ωστόσο, η ένταξή του στο συνολικό έργο δεν θα γίνει άμεσα. Υπολογίζεται ότι θα προστεθεί περίπου δυόμισι χρόνια μετά την υπογραφή της βασικής σύμβασης, η οποία πραγματοποιήθηκε τον Δεκέμβριο του 2024. Αυτό σημαίνει ότι η ολοκλήρωση του συνόλου του έργου θα απαιτήσει επιπλέον χρόνο.

Χρονοδιάγραμμα και σταδιακή παράδοση

Το ισχύον χρονοδιάγραμμα προβλέπει διάρκεια εργασιών 54 μηνών για το πρώτο τμήμα, με στόχο ολοκλήρωσης τον Ιούνιο του 2029. Η προθεσμία αυτή αφορά αποκλειστικά το κομμάτι Ιωάννινα–Καλπάκι.

Δεδομένης της καθυστερημένης ένταξης του δεύτερου τμήματος, είναι πιθανό το έργο να παραδοθεί σταδιακά. Πρώτα θα δοθεί σε κυκλοφορία η διαδρομή έως το Καλπάκι και σε δεύτερη φάση, πιθανότατα το 2031, θα ολοκληρωθεί η σύνδεση έως την Κακαβιά, εφόσον δεν υπάρξουν αλλαγές ή παρατάσεις στο αρχικό χρονοδιάγραμμα.

Με διαφορετικά χαρακτηριστικά

Σε αντίθεση με το υπόλοιπο τμήμα της Ιόνιας Οδού από το Αντίρριο έως τα Ιωάννινα, η νέα επέκταση δεν θα κατασκευαστεί ως πλήρης κλειστός αυτοκινητόδρομος. Θα διαθέτει μικρότερη διατομή 2+1 λωρίδων και ανισόπεδους κόμβους, ενώ υπάρχει πρόβλεψη για μελλοντική αναβάθμιση σε πλήρη αυτοκινητόδρομο, εφόσον οι κυκλοφοριακές ανάγκες το απαιτήσουν τα επόμενα χρόνια.

Σημαντική μείωση του χρόνου διαδρομής

Με την ολοκλήρωση του έργου, η συνολική διαδρομή από το Αντίρριο έως την Κακαβιά, μέσω Ιωαννίνων, μήκους περίπου 264 χιλιομέτρων, θα μπορεί να καλύπτεται σε περίπου 2 ώρες και 15 λεπτά, ενώ η διαδρομή Αθήνα-Αλβανία υπολογίζεται πως θα διαρκεί 4 ώρες και 30 λεπτά.