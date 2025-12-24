Έπεσε η αυλαία για την Jaguar F-Pace

Η παραγωγή της F-Pace τελείωσε, και μαζί της ολοκληρώθηκε η παραγωγή όλων των θερμικών Jaguar μετά από 90 χρόνια.

Από τις γραμμές παραγωγής της Jaguar στο εργοστάσιο του Solihull της Αγγλίας βγήκε η τελευταία F-Pace. Το τέλος της παραγωγής του βρετανικού SUV σηματοδοτεί ουσιαστικά την έναρξη ενός νέου κεφαλαίου στην ιστορία της Jaguar που θα περιλαμβάνει μόνο αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα.

Η τελευταία F-Pace

Σύμφωνα με το Jaguar Enthusiasts’ Club, η τελευταία F-Pace που κατασκευάστηκε αφορούσε την κορυφαία έκδοση SVR, η οποία αντλεί ισχύ από έναν υπερτροφοδοτούμενο V8 κινητήρα 5,0 λίτρων.

Ως φόρο τιμής, το αυτοκίνητο δεν θα πουληθεί αλλά θα παραδοθεί στο Jaguar Daimler Heritage Trust, όπου θα εκτίθεται μαζί με άλλα ιστορικά μοντέλα της βρετανικής φίρμας, όπως η Jaguar XE και η πρώτη SS Jaguar που κατασκευάστηκε ποτέ.

Τα επόμενα βήματα

Τα πλάνα της Tata για την Jaguar είναι να μετεξελιχθεί σε μάρκα που θα παράγει αποκλειστικά αμιγώς ηλεκτρικά πολυτελή μοντέλα.

Πολλές αυτοκινητοβιομηχανίες είχαν παρόμοια σχέδια στο παρελθόν αλλά, λόγω της στασιμότητας που παρατηρείται στις πωλήσεις ηλεκτρικών μοντέλων, οι περισσότερες από αυτές έχουν αποφασίσει να επιβραδύνουν τη μετάβασή τους στην αμιγώς ηλεκτρική κινητικότητα.

Πυλώνας στα μελλοντικά σχέδια της Jaguar θα είναι το ηλεκτρικό GT, το οποίο είναι γνωστό προσωρινά ως Jaguar Type 00. Το νέο GT θα γίνει το πρώτο μοντέλο που βασίζεται στην πλατφόρμα Jaguar Electric Architecture, η οποία θα χρησιμοποιηθεί για τρία premium αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα, ένα κουπέ, ένα SUV και ένα σεντάν.

Στόχος της Jaguar και με τα τρία νέα αυτά EV είναι να «μεταμορφωθεί» από μια premium μάρκα που έχει απέναντί της τις Mercedes, Audi και BMW, σε έναν κατασκευαστή που θα βλέπει στα ίσια ομολόγους της, όπως η Bentley, η Maserati και η Porsche.