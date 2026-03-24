Επιδότηση για καύσιμα: Ποιοι την δικαιούνται, οι προϋποθέσεις και τα ποσά

Επιδότηση για καύσιμα: ποιοι είναι οι δικαιούχοι, ποιες οι βασικές προϋποθέσεις και ποια τα ποσά που θα λάβουν.

Οι μειώσεις στις τιμές των καυσίμων αποτελούν βασικό στοιχείο του πρώτου πακέτου παρεμβάσεων που ανακοίνωσε χθες ο πρωθυπουργός για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κρίσης στη Μέση Ανατολή, το οποίο εξειδίκευσε στη συνέχεια ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης.

Τα έκτακτα μέτρα για τα καύσιμα, συνολικού ύψους 300 εκατομμυρίων ευρώ, θα ισχύσουν για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο.

Τι ισχύει για ντίζελ και βενζίνη

Όσον αφορά το ντίζελ κίνησης, το κράτος θα επιδοτεί την τιμή στο στάδιο της διανομής κατά 16 λεπτά ανά λίτρο, ώστε η συνολική ελάφρυνση για καταναλωτές και επαγγελματίες, μαζί με τον ΦΠΑ, να φτάνει περίπου τα 20 λεπτά ανά λίτρο. Με βάση τη σημερινή τιμή του ντίζελ στα 2,025 ευρώ/λίτρο, μετά την επιδότηση των 0,20 λεπτών, η τιμή διαμορφώνεται περίπου στα 1,825 ευρώ/λίτρο. Αυτό σημαίνει πως για κάθε γέμισμα ενός ρεζερβουάρ 50 λίτρων, ο καταναλωτής γλιτώνει 10 ευρώ.

Όσον αφορά το Fuel Pass, η ενίσχυση υπολογίζεται κατά μέσο όρο στα 36 λεπτά ανά λίτρο, με εκτιμώμενη κατανάλωση 70 λίτρα τον μήνα. Αυτό σημαίνει πως ενώ προηγουμένως, με μία μέση μηνιαία κατανάλωση 70 λίτρων, το συνολικό κόστος -για δύο μήνες- φτάνει τα 282 ευρώ, το κόστος με τη Ψηφιακή Καρτα Καυσίμων μειώνεται στα 232 ευρώ.

Θα χορηγείται μέσω ψηφιακής κάρτας καυσίμων, η οποία θα μπορεί να χρησιμοποιείται όχι μόνο σε πρατήρια, αλλά και σε μέσα μαζικής μεταφοράς και ταξί. Συνολικά, η επιδότηση ανέρχεται σε 50 ευρώ για το δίμηνο στην ηπειρωτική Ελλάδα και σε 60 ευρώ για τα νησιά.

Πότε ανοίγει η πλατφόρμα

Η πλατφόρμα αναμένεται να ανοίξει μέσα στις επόμενες ημέρες, ώστε οι πληρωμές να ξεκινήσουν στα μέσα Απριλίου. Η Ψηφιακή Κάρτα θα ενεργοποιείται στο smartphone, αλλά όσοι δεν διαθέτουν θα δίνεται η δυνατότητα κατάθεσης του ποσού σε τραπεζικό λογαριασμό.

Για να λάβει κάποιος την επιδότηση, θα πρέπει να δηλώσει στην πλατφόρμα του gov.gr το όχημα που διαθέτει, είτε ως ιδιοκτήτης, είτε ως συνιδιοκτήτης, είτε μέσω μακροχρόνιας μίσθωσης. Κάθε όχημα μπορεί να δηλωθεί μόνο από ένα άτομο και κάθε άτομο μπορεί να δηλώσει ένα όχημα. Απαραίτητες προϋποθέσεις είναι το όχημα να βρίσκεται σε κυκλοφορία, να είναι ασφαλισμένο και να μην υπάρχουν οφειλές από τέλη κυκλοφορίας.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Δικαιούχοι είναι φυσικά πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων των ελεύθερων επαγγελματιών, που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας, με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 25.000 ευρώ για άγαμους και 35.000 ευρώ για έγγαμους, αυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί.

Για τις μονογονεϊκές οικογένειες, το όριο διαμορφώνεται στα 39.000 ευρώ, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο πέραν του πρώτου.