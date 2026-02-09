Επιστρέφει το Audi A2 – Ποια μοντέλα θα αντικαταστήσει

Η Audi έχει αποφασίσει να αναβιώσει το A2, ακολουθώντας μάλιστα τη συνταγή με το οποίο το μοντέλο έγινε γνωστό. Θα υιοθετήσει και πάλι ιδιαίτερο σχήμα και στόχος της μάρκας είναι να γίνει το πιο προσιτό ηλεκτρικό μοντέλο της.

Να αναβιώσει το όνομα A2 μέσα στο 2026 ετοιμάζεται η Audi, σύμφωνα με πληροφορίες που έρχονται από το στρατόπεδο της γερμανικής φίρμας.

Το νέο μοντέλο αναμένεται να μοιάζει αρκετά με το τελευταίο A2, αφού τα υψηλόβαθμα στελέχη της μάρκας που έχει ως έμβλημα τους τέσσερις κύκλους θέλει να ποντάρει σε ένα αυτοκίνητο με αρκετά διαφορετικό σχήμα, αν και όπως προστάζει η αγορά, θα έχει κάποια crossover χαρακτηριστικά, όπως μεγάλη απόσταση από το έδαφος.

Στόχος της Audi δεν είναι να τεθεί αντιμέτωπο με τη BMW Σειρά 2 Active Tourer. Αντ’ αυτού, οι μηχανικοί της Audi θέλουν να κατασκευάσουν ένα πολυτελές μίνι-πολυμορφικό που θα καλύπτει το κενό που άφησε στην αγορά η BMW i3 και θα θυμίζει τη Mercedes A-Class στις δύο πρώτες γενιές της.

Το πιο προσιτό ηλεκτρικό Audi

Σε αντίθεση με προηγούμενο A2, η νέα γενιά θα ενσωματώνει αμιγώς ηλεκτρικό κινητήριο σύνολο και σχεδιάζεται να τοποθετηθεί στη βάση της πυραμίδας στην ηλεκτρική γκάμα της Audi. Αυτό σημαίνει πως στόχος των Γερμανών είναι η τιμή του νέου A2 E-Tron θα εκκινούν λίγο πάνω από τα 30.000 ευρώ. Τον αντίθετο δρόμο αναμένεται να πάρουν τα A1 και Q2, αφού αμφότερα θα βγουν από τις γραμμές συναρμολόγησης της μάρκας μέσα στο 2026.

Το νέο A2 θα βασίζεται στην πλατφόρμα MEB του ομίλου Volkswagen και φημολογείται πως θα δανειστεί τα κινητήρια σύνολα του VW ID.3, τα οποία απαρτίζονται από μπαταρίες χωρητικότητας από 58 έως 79 kWh και ισχύ που φτάνει τους 286 ίππους.

Στο κομμάτι της αυτονομίας, στην Audi θεωρούν πως το πιο αεροδυναμικό σχήμα του A2 E-Tron θα δώσει τη δυνατότητα στο αυτοκίνητο να κάνει περισσότερα χιλιόμετρα με μία φόρτιση, ωστόσο αυτό είναι κάτι που μένει να αποδειχθεί.