Έρχεται το ανανεωμένο Toyota Yaris Cross – Οι πρώτες εικόνες

Η Toyota αποκάλυψε τις πρώτες teaser εικόνες του ανανεωμένου Yaris Cross που πρόκειται να κάνει το επίσημο ντεμπούτο του σύντομα.

Το Toyota Yaris Cross, ένα από τα πιο δημοφιλή μικρά SUV στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, ετοιμάζει να ανανεωθεί.

Το υβριδικό μικρό SUV, στο πέρασμα των ετών έχει λάβει πολλές αισθητικές και τεχνολογικές αναβαθμίσεις και είναι πλέον διαθέσιμο και με πιο ισχυρό υβριδικό σύνολο απόδοσης 130 ίππων, εντούτοις, σύντομα, η Toyota πρόκειται να του προσφέρει ένα πιο εκτενές φρεσκάρισμα, ενισχύοντας τη θέση του σε ένα από τα πιο ανταγωνιστικά segment της ευρωπαϊκής αγοράς.

Στα social media οι πρώτες εικόνες

Η Toyota δημοσίευσε στα social media που διατηρεί σε πολλές χώρες της Ευρώπης μια σειρά από teaser εικόνες, τις οποίες συνόδευσε με μια λεζάντα στην οποία η μάρκα ανέφερε πως σύντομα θα αποκαλυφθούν περισσότερες πληροφορίες. Ενώ πράγματι, η Toyota δεν μαρτυρά πως οι εικόνες αυτές αφορούν το Yaris Cross, πηγές από το στρατόπεδο της φίρμας και πληροφορίες από την Ιαπωνία, συγκλίνουν προς αυτό το ενδεχόμενο.

Εν αναμονή σημαντικών αισθητικών επεμβάσεων

Ενώ από τις εικόνες που κυκλοφόρησαν, δεν μπορούν να βγουν ασφαλή συμπεράσματα, το Toyota Yaris Cross αναμένεται να υιοθετήσει αρκετές αλλαγές στον πρόβολό του. Πιθανότατα, θα λάβει μια μεγαλύτερη κυψελοειδή γρίλια, στα πρότυπα της Corolla Cross, ανασχεδιασμένο καπό και ελαφρώς διαφορετικά φωτιστικά σώματα που θα το κάνουν να ξεχωρίζει αμέσως σε σχέση με το αυτοκίνητο που βρίσκεται αυτήν τη στιγμή στις εκθέσεις.

Μια από τις φωτογραφίες εστιάζει, επίσης, στη ζάντα του αυτοκίνητου, γεγονός που υποδηλώνει πως το ανανεωμένο Yaris Cross θα διατίθεται με νέα σχέδια στους τροχούς και, ίσως, με εμπλουτισμένη παλέτα χρωμάτων.

Σε κάθε περίπτωση, όσον αφορά τα κινητήρια σύνολα του μοντέλου, θεωρείται δεδομένο πως το Yaris Cross θα συνεχίσει να προσφέρεται με πλήρως υβριδικά σύνολα. Μένει να διευκρινιστεί εάν η έκδοση με τους 116 ίππους θα συνεχίσει την εμπορική της πορεία και εάν η Toyota θα προχωρήσει στην επέκταση της υφιστάμενης γκάμας με κάποιο καινούριο εξηλεκτρισμένο μηχανικό σύνολο.