Πρώτη ματιά στο εσωτερικό του νέου Skoda Epiq – Πότε κάνει ντεμπούτο

Η Skoda δίνει μια πρώτη γεύση για το πώς θα μοιάζει το εσωτερικό του νέου Epiq, το οποίο θα αποτελέσει το πιο προσιτό αμιγώς ηλεκτρικό SUV στη γκάμα της.

Λίγες μέρες πριν αποκαλυφθεί επίσημα το νέο Epiq, η Skoda συνεχίζει να παρέχει πληροφορίες για το «next big thing» της γκάμας της, δημοσιεύοντας αυτή τη φορά μια σειρά από εικόνες-σκίτσα για την καμπίνα του.

Μίνιμαλ σε σχεδίαση και hi-tech

Η Skoda αναφέρει πως το εσωτερικό του αυτοκινήτου εναρμονίζεται με τη σχεδιαστική γλώσσα Modern Solid, δίνοντας έμφαση στις καθαρές και έντονες γραμμές και την πρακτικότητα, ενισχύοντας την αίσθηση της ευρυχωρίας, την στιγμή που ο ατμοσφαιρικός φωτισμός θα δημιουργεί ένα πιο ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον.

Η Skoda υπόσχεται ότι οι λειτουργίες χρήσης του αυτοκινήτου θα είναι εύκολα προσβάσιμές τόσο για τον οδηγό όσο και για τον συνοδηγό και ότι το αυτοκίνητο θα προσφέρει υψηλά επίπεδα συνδεσιμότητας. Τέλος, οι Τσέχοι τονίζουν πως μέσα στην καμπίνα έχει γίνει χρήση συγκεκριμένων «πράσινων» υλικών, όπως προτάσσει η φιλοσορία Modern Solid.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι, εντός της καμπίνας θα δεσπόζει μια οθόνη 5,3 ιντσών και μια κεντρική οθόνη 13 ιντσών (στον στάνταρ εξοπλισμό), που θα επιτρέπει τον εύκολο έλεγχο του συστήματος ενημέρωσης και ψυχαγωγίας, της πλοήγησης και όλων των λειτουργιών και ρυθμίσεων.

Θα υπάρχουν τρεις επιλογές για τα υφάσματα των καθισμάτων. Η πρώτη είναι η Studio, η δεύτερη ονομάζεται Loft και θα διατίθεται σε αποχρώσεις του γκρι ή του πράσινου της μέντας, με νέο ανάγλυφο μοτίβο και συνθετικό δέρμα, στο ταμπλό και στα πάνελ των θυρών.

Η κορυφαία φέρει την ονομασία Suite και θα διαθέτει καθίσματα με ανάγλυφη ταπετσαρία Suedia και συνθετικό δέρμα σε Tabora Brown, ενώ το ίδιο υλικό θα χρησιμοποιείται στο ταμπλό και στα ένθετα των θυρών. Τόσο η Loft όσο και η Suite περιλαμβάνουν ατμοσφαιρικό φωτισμό, που θα καθιστά ακόμα πιο ευχάριστες τις ώρες εντός του οχήματος.

Πορτ-μπαγκάζ 475 λίτρων

Χάρη στη νέα πλατφόρμα MEB+, το νέο Epiq θα προσφέρει έναν από τους μεγαλύτερους χώρους αποσκευών στην κατηγορία του. Η χωρητικότητά του θα είναι 475 λίτρα, καθιστώντας τον κατά 75 λίτρα μεγαλύτερο από αυτόν του Kamiq, ενώ, αν αναδιπλωθούν τα πίσω καθίσματα, η χωρητικότητα θα αυξάνεται στα 1.344 λίτρα. Στο εσωτερικό, θα υπάρχουν σχεδόν 26 λίτρα επιπλέον χώρων αποθήκευσης, ενώ το αυτοκίνητο θα διακρίνεται για τις “Simply Clever” λύσεις, για ακόμα περισσότερη πρακτικότητα.

Νέα πλατφόρμα MEB+ και τρία ηλεκτρικά σύνολα

Το Skoda Epiq είναι το πρώτο μοντέλο της μάρκας που θα βασίζεται στην πλατφόρμα MEB+ η οποία αναπτύχθηκε για μικρά ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Το αυτοκίνητο θα ενσωματώνει δύο διαφορετικές εκδόσεις του νέου ηλεκτροκινητήρα APP290 σε τρεις παραλλαγές ισχύος, σε συνδυασμό με δύο διαφορετικές μπαταρίες.

Το Epiq 35 θα αποδίδει 116 ίππους, ενώ το πιο ισχυρό Epiq 40 θα παρέχει 135 ίππους πάντα σε συνδυασμό με μια μπαταρία χωρητικότητας 38,5 kWh. Η κορυφαία έκδοση Epiq 55 θα αποδίδει 211 ίππους με μπαταρία 55 kWh, για αυτονομία εώς και 430 χλμ.

Η μικρότερη μπαταρία 38,5 kWh είναι χημείας LFP (λιθίου-σιδήρου-φωσφορικού). Η μπαταρία των 55 kWh έχει τις ίδιες διαστάσεις και παρόμοιο χαμηλό βάρος, αλλά χάρη στη χημεία NMC (νικέλιο-μαγγάνιο-κοβάλτιο), έχει μεγαλύτερη ενεργειακή πυκνότητα και χωρητικότητα και θα προσφέρει περισσότερη αυτονομία.

Και οι τρεις εκδόσεις μπορούν να φορτιστούν με εναλλασσόμενο ρεύμα 11 kW, ενώ η φόρτιση DC είναι διαθέσιμη με ταχύτητες 50, 90 και 133 kW, ανάλογα με την έκδοση. Η μπαταρία της πιο ισχυρής έκδοσης (Epiq 55) μπορεί να φορτιστεί από 10 έως 80% σε μόλις 23 λεπτά.

Πότε κάνει ντεμπούτο

Το ντεμπούτο του πιο προσιτού αμιγώς ηλεκτρικού SUV της Skoda είναι προγραμματισμένο να πραγματοποιηθεί στις 19 Μαΐου στη Ζυρίχη.