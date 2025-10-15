Euro NCAP: Με άριστα αξιολογήθηκαν 15 νέα μοντέλα

Ο Euro NCAP ανακοίνωσε τα αποτελέσματα του νέου κύκλου δοκιμών πρόσκρουσης, στον οποίο αρίστευσαν τα 15 από τα 18 μοντέλα που πήραν μέρος.

O ανεξάρτητος οργανισμός Euro NCAP δημοσίευσε τα αποτελέσματα του νέου κύκλου δοκιμών πρόσκρουσης στον οποίο εξετάστηκαν συνολικά 18 μοντέλα, με πολλά από αυτά να αφορούν αυτοκίνητα ασιατικής καταγωγής. Η πλειοψηφία των μοντέλων απέσπασε την ανώτερη διάκριση των 5 αστέρων, αποδεικνύοντας πως τα καινούργια αυτοκίνητα που είναι αυτή την στιγμή διαθέσιμα στις ευρωπαϊκές αγορές μπορούν να ανταποκριθούν εξαιρετικά στα σκληρά τεστ του Euro NCAP.

Ποια ήταν τα μοντέλα που βαθμολογήθηκαν με 5 αστέρια

Τα αυτοκίνητα που κατάφεραν να αποσπάσουν άριστη βαθμολογία (5 αστέρια) στο νέο κύκλο δοκιμών ήταν τα εξής 15: Audi Q3, BMW X3, Cadillac Optiq, Chery Tiggo 7 και Tiggo 8, CUPRA Born, Ebro s700 και s800, Hongqi EHS5, IM IM5, Mazda 6e, MGS6 EV, Skoda Octavia και VW Golf και ID.4. Αξίζει να σημειωθεί πως τα Chery Tiggo 7 και Tiggo 8 καθώς και τα Skoda Octavia και VW Golf και ID.4 επιβραβεύτηκαν με 5 αστέρια, ύστερα από επανεξέταση στην οποία υποβλήθηκαν.

Ακολουθεί αναλυτικά η βαθμολογία που πήρε κάθε 5άστερο μοντέλο:

Audi Q3

Προστασία ενηλίκων : 87%

: 87% Προστασία παιδιών : 86%

: 86% Προστασία πεζών : 80%

: 80% Συστήματα υποβοήθησης: 78%

BMW X3

Προστασία ενηλίκων : 88%

: 88% Προστασία παιδιών : 84%

: 84% Προστασία πεζών : 77%

: 77% Συστήματα υποβοήθησης: 80%

Cadillac Optiq

Προστασία ενηλίκων : 83%

: 83% Προστασία παιδιών : 81%

: 81% Προστασία πεζών : 76%

: 76% Συστήματα υποβοήθησης: 74%

Chery Tiggo 7

Προστασία ενηλίκων : 82%

: 82% Προστασία παιδιών : 85%

: 85% Προστασία πεζών : 80%

: 80% Συστήματα υποβοήθησης: 78%

Chery Tiggo 8

Προστασία ενηλίκων : 82%

: 82% Προστασία παιδιών : 85%

: 85% Προστασία πεζών : 80%

: 80% Συστήματα υποβοήθησης: 78%

CUPRA Born

Προστασία ενηλίκων : 89%

: 89% Προστασία παιδιών : 87%

: 87% Προστασία πεζών : 76%

: 76% Συστήματα υποβοήθησης: 76%

Ebro s700

Προστασία ενηλίκων : 82%

: 82% Προστασία παιδιών : 85%

: 85% Προστασία πεζών : 80%

: 80% Συστήματα υποβοήθησης: 78%

Ebro s800

Προστασία ενηλίκων : 82%

: 82% Προστασία παιδιών : 85%

: 85% Προστασία πεζών : 80%

: 80% Συστήματα υποβοήθησης: 78%

Hongqi EHS5

Προστασία ενηλίκων : 81%

: 81% Προστασία παιδιών : 85%

: 85% Προστασία πεζών : 74%

: 74% Συστήματα υποβοήθησης: 82%

IM IM5

Προστασία ενηλίκων : 89%

: 89% Προστασία παιδιών : 85%

: 85% Προστασία πεζών : 85%

: 85% Συστήματα υποβοήθησης: 87%

Mazda 6e

Προστασία ενηλίκων : 93%

: 93% Προστασία παιδιών : 93%

: 93% Προστασία πεζών : 74%

: 74% Συστήματα υποβοήθησης: 77%

MGS6 EV

Προστασία ενηλίκων : 92%

: 92% Προστασία παιδιών : 85%

: 85% Προστασία πεζών : 84%

: 84% Συστήματα υποβοήθησης: 78%

Skoda Octavia

Προστασία ενηλίκων : 85%

: 85% Προστασία παιδιών : 82%

: 82% Προστασία πεζών : 81%

: 81% Συστήματα υποβοήθησης: 80%

VW Golf

Προστασία ενηλίκων : 80%

: 80% Προστασία παιδιών : 86%

: 86% Προστασία πεζών : 85%

: 85% Συστήματα υποβοήθησης: 79%

VW ID.4