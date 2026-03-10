Ποια ευρωπαϊκή χώρα δίνει 25.000 ευρώ σε όποιον εγκαταλείψει την οδήγηση;

Η Μάλτα δοκιμάζει ένα πιλοτικό πρόγραμμα για τη μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης, προσφέροντας έως 25.000 ευρώ σε νέους κάτω των 30 ετών που θα παραδώσουν το δίπλωμα οδήγησής τους και θα δεσμευτούν να μην οδηγούν για 5 χρόνια.

Σε μια περίοδο όπου πολλές ευρωπαϊκές χώρες αναζητούν λύσεις για τη μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης και των εκπομπών ρύπων, η Μάλτα δοκιμάζει μια ασυνήθιστη προσέγγιση: προσφέρει οικονομικό κίνητρο σε νέους ανθρώπους για να σταματήσουν να οδηγούν.

Το πιλοτικό πρόγραμμα προβλέπει ότι έως και 200 νέοι κάτω των 30 ετών μπορούν να λάβουν συνολικά 25.000 ευρώ εάν παραδώσουν το δίπλωμα οδήγησής τους και δεσμευτούν να μην οδηγήσουν για τα επόμενα πέντε χρόνια.

Ένα νησί με υπερβολικά πολλά αυτοκίνητα

Η πρωτοβουλία συνδέεται άμεσα με το ιδιαίτερο συγκοινωνιακό πρόβλημα της χώρας. Η Μάλτα έχει πληθυσμό περίπου 574.000 κατοίκους, οι περισσότεροι από τους οποίους ζουν στο μεγαλύτερο νησί. Το οδικό δίκτυο είναι περιορισμένο και είναι δύσκολο να επεκταθεί, γεγονός που επιβαρύνει την καθημερινή μετακίνηση των πολιτών.

Την ίδια στιγμή, ο αριθμός των οχημάτων είναι εξαιρετικά υψηλός για τα δεδομένα της χώρας: περίπου 457.000 αυτοκίνητα είναι καταγεγραμμένα στο νησί. Σε αυτά προστίθενται τα οχήματα που χρησιμοποιούνται από τον μεγάλο αριθμό τουριστών που επισκέπτονται κάθε χρόνο τη Μάλτα, εντείνοντας ακόμη περισσότερο την πίεση στο οδικό δίκτυο.

Πέντε χρόνια χωρίς οδήγηση

Όσοι συμμετάσχουν στο πρόγραμμα θα παραδώσουν το δίπλωμα οδήγησής τους και θα λάβουν συνολικά 25.000 ευρώ, τα οποία θα καταβάλλονται σταδιακά μέσα σε πέντε χρόνια. Κατά τη διάρκεια αυτού του διαστήματος απαγορεύεται απολύτως να οδηγούν.

Όποιος παραβιάσει τον όρο κινδυνεύει με πρόστιμο 5.000 ευρώ. Μετά τη λήξη της πενταετίας, οι συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλουν ξανά αίτηση για δίπλωμα, αλλά θα πρέπει πρώτα να παρακολουθήσουν τουλάχιστον 15 ώρες μαθημάτων οδήγησης.

Αμφισβητείται η αποτελεσματικότητα του μέτρου

Η πρωτοβουλία έχει προκαλέσει έντονη συζήτηση στη Μάλτα. Ειδικοί υποστηρίζουν ότι το μέτρο έχει κυρίως συμβολικό χαρακτήρα και δύσκολα θα αλλάξει ουσιαστικά την κατάσταση.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι το πρόβλημα μεγαλώνει με γρήγορους ρυθμούς. Ο αριθμός των αυτοκινήτων που κινούνται στη Μάλτα μεγαλώνει μέρα με τη μέρα, ενώ εκδίδονται σχεδόν 469 νέα διπλώματα οδήγησης κάθε εβδομάδα. Με αυτά τα δεδομένα, η απομάκρυνση έως 200 οδηγών από τους δρόμους θεωρείται από πολλούς ως «σταγόνα στον ωκεανό».

Το ζήτημα των δημόσιων συγκοινωνιών

Ορισμένοι φορείς, όπως το Εθνικό Συμβούλιο Νεολαίας της Μάλτας, θεωρούν ότι η βασική αιτία του προβλήματος δεν είναι ο μεγάλος αριθμός αυτοκινήτων αλλά η αδυναμία των δημόσιων συγκοινωνιών να αποτελέσουν αξιόπιστη εναλλακτική.