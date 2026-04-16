Δυνατή άφιξη στην Ευρώπη: Έρχεται το υβριδικό Kia Seltos

Το Kia Seltos δεύτερης γενιάς έρχεται στην Ευρώπη για να ενισχύσει τη θέση της κορεατικής μάρκας στην κατηγορία των C-SUV.

Το Kia Seltos, το δεύτερο πιο επιτυχημένο μοντέλο της μάρκας αυτήν τη στιγμή παγκοσμίως, θα φτάσει σύντομα στις εκθέσεις της Kia σε όλη την Ευρώπη.

Στη δεύτερη γενιά του, το Seltos είναι γνήσιος εκφραστής της σχεδιαστικής γλώσσας «Opposites United» και υιοθετεί πολλά στοιχεία από μοντέλα όπως το νέο Kia EV2 και το ανανεωμένο Kia Stonic.

Τοποθετείται κάτω από το Sportage

Με μήκος 4.430 χιλιοστά, πλάτος 1.830 χιλιοστά, ύψος 1.600 χιλιοστά και μεταξόνιο 2.690 χιλιοστά, το Kia Seltos τοποθετείται στην καρδιά της C-SUV κατηγορίας, πάνω από XCeed και κάτω από Sportage, αντικαθιστώντας ουσιαστικά το Niro, το οποίο έχει σταματήσει να προσφέρεται ήδη σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες (μεταξύ τους και η Ελλάδα).

Η παλέτα χρωμάτων του Seltos περιλαμβάνει 10 επιλογές, εκ των οποίων τρία χρώματα είναι καινούργια και αφορούν αποκλειστικά την Ευρώπη. Πρόκειται για τα Tan Beige, Denim Blue και Pale Grey.

Γνώριμο και high-tech το εσωτερικό

Το τοπίο μέσα στην καμπίνα του Seltos είναι γνώριμο από τις πρόσφατες προτάσεις της Kia και διακρίνεται για το υψηλό τεχνολογικό του προφίλ, το οποίο εκφράζεται μέσα από την παρουσία δύο ψηφιακών οθονών 12,3 ιντσών, ανάμεσα στις οποίες υπάρχει επίσης μια μικρότερη οθόνη για τον έλεγχο του κλιματισμού μεγέθους 5,3 ιντσών.

Το τιμόνι έχει ενδιαφέρουσα σχεδίαση και ενσωματώνει πάνω του πολλές λειτουργίες, ενώ πολλά φυσικά μπουτόν υπάρχουν και κάτω από την κεντρική οθόνη αφής, ανεβάζοντας επίπεδο την εργονομία. Ατού του αυτοκινήτου είναι ο χώρος αποσκευών που διαμορφώνεται στα 536 λίτρα και διαθέτει δύο πατώματα.

Στα ράφια του διαθέσιμου εξοπλισμού υπάρχουν επίσης επιλογές όπως: εσωτερικός ατμοσφαιρικός φωτισμός πολλαπλών πηγών με έως 64 χρώματα, πανοραμική οροφή, premium ηχοσύστημα Harman Kardon, δεύτερη σειρά καθισμάτων με δυνατότητα ανάκλισης και πλήθος συστημάτων υποβοήθησης οδήγησης και ασφαλείας.

Σε βενζίνη και υβριδικό έως 180 PS

Το Seltos θα προσφερθεί στην Ευρώπη ως αμιγώς βενζινοκίνητο και με ένα πλήρως υβριδικό σύνολο. Πηγή ισχύος στην βενζίνη θα είναι ο γνωστός στη Γηραιά Ήπειρο 1.600άρης T-GDI υπερτροφοδοτούμενος κινητήρας με ισχύ 180 ίππους και 265 Nm ροπής, ο οποίος θα συνεργάζεται είτε με μηχανικό κιβώτιο 6 σχέσεων είτε με αυτόματη μετάδοση διπλού συμπλέκτη 7 σχέσεων και, προαιρετικά με σύστημα τετρακίνησης e-AWD (το πρώτο Kia που χρησιμοποιεί την τετρακίνηση που ανέπτυξε o όμιλος Hyundai).

Το υβριδικό σύνολο θα αποδίδει 154 ίππους, όταν το κιβώτιο στέλνει την κίνηση στους μπροστινούς τροχούς και 178 ίππους με το σύστημα τετρακίνησης e-AWD.

Η Kia σημειώνει ότι το Seltos γίνεται το πρώτο υβριδικό αυτοκίνητο που εφοδιάζεται με λειτουργία Vehicle-to-Load (V2L), μια τεχνολογία που συνήθως αφορά αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα. Η τεχνολογία αυτή δίνει τη δυνατότητα στον χρήστη να λειτουργεί και να φορτίζει εξωτερικές συσκευές, χρησιμοποιώντας την ενέργεια του ηλεκτρικού συστήματος του αυτοκινήτου.

Το βενζινοκίνητο Seltos μπαίνει σε παραγωγή και σύντομα θα ξεκινήσει το εμπορικό του λανσάρισμα, ενώ το υβριδικό θα ακολουθήσει λίγο αργότερα.