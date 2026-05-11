Fenomeno: Αποκάλυψη για την ισχυρότερη κάμπριο Lamborghini όλων των εποχών

Η Lamborghini Fenomeno Roadster τροφοδοτείται από ένα plug-in σύνολο με καρδιά έναν V12 κινητήρα, το οποίο αποδίδει συνδυαστικά 1.080 ίππους.

To πιο ισχυρό κάμπιο στην ιστορία της παρουσίασε η Lamborghini. Πρόκειται για το Fenomeno Roadster, ένα αυτοκίνητο που αποτελεί εξέλιξη του Fenomeno Coupé το οποιο παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το 2025.

Είναι ένα διθέσιο σπορ roadster που συνδυάζει χαρακτηριστικά και τεχνολογίες εμπνευσμένα από τον μηχανοκίνητο αθλητισμό και καινοτόμα σχεδίαση από το Centro Stile, το οποίο για πάνω από 20 χρόνια συμβάλλει στον καθορισμό της ταυτότητας της μάρκας.

Το όνομα Fenomeno ακολουθεί την παράδοση της Lamborghini να αντλεί έμπνευση από θρυλικούς ταύρους. Τόσο στα ιταλικά όσο και στα ισπανικά, Fenomeno σημαίνει «πρωτοφανής/ές». Μόλις 15 αυτοκίνητα θα κατασκευαστούν συνολικά, χωρίς ακόμη να έχει γίνει γνωστή η τιμή τους.

Αποδοτικό όπως το Coupé

Το Fenomeno Roadster διαθέτει ένα εντελώς νέο αεροδυναμικό πακέτο σε σύγκριση με το Coupé, σχεδιασμένο για να εξασφαλίζει μέγιστη απόδοση ακόμη και με ανοιχτή την οροφή.

Η Lamborghini έχει επανασχεδιάσει αρκετά το αυτοκίνητο, ώστε, χάρη και στα νέα αεροδυναμικά στοιχεία που προσθέτει, το Fenomeno Roadster να επιτυγχάνει τα ίδια επίπεδα κάθετης δύναμης, σταθερότητας και ισορροπίας με το Coupé, εξασφαλίζοντας παράλληλα βέλτιστη ψύξη του κινητήρα και των φρένων.

Υιοθετεί το καινοτόμο σύστημα ανθρακονημάτινων κεραμικών φρένων CCM-R Plus, ενώ φέρει και αγωνιστικά αμορτισέρ με δυνατότητα χειροκίνητης ρύθμισης, όπως και ελαστικά Potenza Sport υπερ-υψηλής απόδοσης, ειδικά σχεδιασμένα από την Bridgestone για το μοντέλο.

Plug-in με V12 κινητήρα

Το Fenomeno Roadster είναι το πρώτο κάμπριο διθέσιο της Lamborghini που είναι τροφοδοτείται από plug-in υβριδικό σύνολο με V12 κινητήρα χωρητικότητας 6,5 λίτρων που αποδίδει 835 ίππους στις 9.250 σ.α.λ. και 725 Nm ροπής στις 6.750 σ.α.λ.. Η ισχύς ανά λίτρο ξεπερνά τα 128 PS/λτ. και αποτελεί στορικό ρεκόρ για τη μάρκα.

Το θερμικό μοτέρ λειτουργεί σε συνδυασμό με τρεις ηλεκτροκινητήρες, με τους δύο από αυτούς να είναι τοποθετημένοι μπροστά. Η μπαταρία ιόντων λιθίου έχει χωρητικότητα 7 kWh και επιτρέπει στο αυτοκίνητο να κινείται ηλεκτρικά για λίγα χιλιόμετρα.

Συνδυαστικά, η ισχύς του plug-in υβριδικού συστήματος φτάνει τους 1.080 ίππους και επιτρέπει στο Fenomeno Roadster να επιταχύνει από 100 χλμ./ώρα σε 2,4 δευτερόλεπτα, από 200 χλμ./ώρα σε 6,8 δευτερόλεπτα και να φτάσει σε τελική ταχύτητα πάνω από 340 χλμ./ώρα.

Επιπλέον, όπως και στη Revuelto, το μόνοκοκ πλαίσιο -υπό την ονομασία monofuselage- είναι κατασκευασμένο από ανθρακονήματα εξασφαλίζοντας υψηλότερη στρεπτική ακαμψία και μειωμένο βάρος.