Geely: Εδραίωση σε περισσότερες από 20 χώρες της Ευρώπης

Η Geely ανακοίνωσε ότι δραστηριοποιείται πλέον σε περισσότερες από 20 εθνικές αγορές στην Ευρώπη, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, μέσω της GEO Mobility Hellas.
Μέσα σε λιγότερο από έναν χρόνο, η Geely έχει εδραιώσει δυναμικά την παρουσία της στις κυριότερες ευρωπαϊκές αγορές. Μάλιστα, η Ελλάδα υπήρξε από τις πρώτες χώρες που υποδέχθηκαν τη μάρκα, χάρη στην επίσημη εισαγωγή της από την GEO Mobility Hellas.
Ο Μάρτιος αποδείχθηκε μήνας-σταθμός για την αυτοκινητοβιομηχανία, καθώς πραγματοποίησε με απόλυτη επιτυχία το ντεμπούτο της στη Γερμανία —την πιο απαιτητική και μεγαλύτερη αγορά της Ευρώπης. Στρατηγικά, το ξεκίνημα έγινε από τη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία, η οποία αποτελεί το πιο πυκνοκατοικημένο ομόσπονδο κρατίδιο με τα υψηλότερα ποσοστά ιδιοκτησίας αυτοκινήτων στη χώρα.
Η επεκτατική πορεία συνεχίστηκε με το λανσάρισμα της μάρκας στην Ισπανία, την Ολλανδία, το Βέλγιο και το Λουξεμβούργο, ενώ πολύ σύντομα αναμένεται και η επίσημη έναρξη των πωλήσεων στη Γαλλία. Με αυτόν τον τρόπο, η Geely έχει ήδη επεκταθεί σε περισσότερες από 20 κομβικές χώρες της Γηραιάς Ηπείρου, επιβεβαιώνοντας τις υψηλές της βλέψεις για το μέλλον.
Παράλληλα με την εμπορική της ανάπτυξη, η εταιρεία έριξε μεγάλο βάρος και στην υποστήριξη των καταναλωτών μετά την αγορά. Για τον σκοπό αυτό, δημιούργησε ένα σύγχρονο Περιφερειακό Κέντρο Ανταλλακτικών στο Άμστερνταμ. Η κίνηση αυτή διασφαλίζει ένα οργανωμένο και διευρυμένο δίκτυο logistics, ικανό να καλύψει άμεσα και ολοκληρωμένα τις ανάγκες service σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή επικράτεια.
Δύο μοντέλα στην Ελλάδα, έρχεται το τρίτο
Αιχμή του δόρατος τα δύο παγκόσμια στρατηγικά μοντέλα νέας ενέργειας, το Geely EΧ5 και το Geely Starray EM-i, που έχουν ήδη τύχει καλής αποδοχής και στην Ελλάδα. Μάλιστα, το πρώτο τετράμηνο του 2026, το Geely EΧ5 βρέθηκε στο Top-3 των πωλήσεων λιανικής στην κατηγορία του στην Ελλάδα.
Σύντομα αναμένεται η είσοδος ενός ακόμα νέου, στρατηγικού μοντέλου για την Ευρωπαϊκή αγορά, του compact ηλεκτρικού hatchback Geely Ε2, ενός νέου μοντέλου που με το λανσάρισμά του στην παγκόσμια αγορά αναδείχθηκε Νο. 1 σε πωλήσεις compact αυτοκίνητο παγκοσμίως για το 2025.
Οι πωλήσεις της Geely το 2025
Το 2025, η γκάμα μοντέλων νέας ενέργειας (NEV) της Geely πέτυχε ετήσιες πωλήσεις 1,24 εκατομμυρίων μονάδων, μια αύξηση 150% σε ετήσια βάση, εδραιώνοντας περαιτέρω την ηγετική θέση της εταιρείας στη συγκεκριμένη αγορά.
Ως ναυαρχίδες της σειράς NEV, τα Geely EΧ5 και Starray EM-i, σήμερα είναι διαθέσιμες σε περισσότερες από 40 χώρες παγκοσμίως. Η επιταχυνόμενη είσοδος στις κύριες ευρωπαϊκές αγορές υποστηρίζεται από στρατηγικές επενδύσεις της εταιρείας που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη.