Geely: Εδραίωση σε περισσότερες από 20 χώρες της Ευρώπης

Η Geely ανακοίνωσε ότι δραστηριοποιείται πλέον σε περισσότερες από 20 εθνικές αγορές στην Ευρώπη, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, μέσω της GEO Mobility Hellas.

Δύο μοντέλα στην Ελλάδα, έρχεται το τρίτο

Αιχμή του δόρατος τα δύο παγκόσμια στρατηγικά μοντέλα νέας ενέργειας, το Geely EΧ5 και το Geely Starray EM-i, που έχουν ήδη τύχει καλής αποδοχής και στην Ελλάδα. Μάλιστα, το πρώτο τετράμηνο του 2026, το Geely EΧ5 βρέθηκε στο Top-3 των πωλήσεων λιανικής στην κατηγορία του στην Ελλάδα.

Σύντομα αναμένεται η είσοδος ενός ακόμα νέου, στρατηγικού μοντέλου για την Ευρωπαϊκή αγορά, του compact ηλεκτρικού hatchback Geely Ε2, ενός νέου μοντέλου που με το λανσάρισμά του στην παγκόσμια αγορά αναδείχθηκε Νο. 1 σε πωλήσεις compact αυτοκίνητο παγκοσμίως για το 2025.

Οι πωλήσεις της Geely το 2025

Το 2025, η γκάμα μοντέλων νέας ενέργειας (NEV) της Geely πέτυχε ετήσιες πωλήσεις 1,24 εκατομμυρίων μονάδων, μια αύξηση 150% σε ετήσια βάση, εδραιώνοντας περαιτέρω την ηγετική θέση της εταιρείας στη συγκεκριμένη αγορά.

Ως ναυαρχίδες της σειράς NEV, τα Geely EΧ5 και Starray EM-i, σήμερα είναι διαθέσιμες σε περισσότερες από 40 χώρες παγκοσμίως. Η επιταχυνόμενη είσοδος στις κύριες ευρωπαϊκές αγορές υποστηρίζεται από στρατηγικές επενδύσεις της εταιρείας που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη.