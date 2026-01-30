Geely EX2: Το best-seller της Κίνας με τη χαμηλή τιμή έρχεται στην Ευρώπη

To Geely EX2, το μοντέλο που βρέθηκε στην κορυφή των πωλήσεων στην Κίνα, ετοιμάζεται για το εμπορικό του λανσάρισμα στην Ευρώπη.

Η αγορά αυτοκινήτου της Κίνας είναι αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο πεδίο ανταγωνισμού στον πλανήτη σε ό,τι αφορά τον κόσμο της αυτοκίνησης.

Σε αυτή συμμετέχουν τόσο οι εγχώριες αυτοκινητοβιομηχανίες όσο και οι ευρωπαϊκές και πολλοί πιστεύουν ότι τα μοντέλα που είναι ικανά να κερδίσουν τη μερίδα του λέοντος στην Κίνα, μπορούν να τα καταφέρουν το ίδιο καλά και στις υπόλοιπες αγορές.

Αυτός είναι ο λόγος που το Geely EX2 (στην Κίνα ονομάζεται Geely Galaxy Xingyuan) έχει τραβήξει τα φώτα πάνω του. Με πωλήσεις που το 2025 έφτασαν τα 465.775 αυτοκίνητα, το ΕΧ2 βρέθηκε στην κορυφή των πωλήσεων στην κινεζική αγορά, βάζοντας τέλος στην διετή κυριαρχία του Tesla Model Y.

Με τεχνολογία και αρκετούς χώρους

To Geely EX2 είναι ένα ηλεκτρικό hatchback αυτοκίνητο που τοποθετείται στο άνω άκρο της κατηγορίας των supermini (έχει μήκος 4,13 μέτρα). Η σχεδίασή του είναι σχετικά απλή και ευπρόσιτη και υιοθετεί κάποια από τα χαρακτηριστικά του μεγαλύτερου ΕΧ5. Πιο εντυπωσιακή είναι καμπίνα του, αφού διαθέτει μια 14,6 ιντσών οθόνη στο κέντρο του ταμπλό και μία οθόνη 8,8 ιντσών πίσω από το τιμόνι που λειτουργεί ως πίνακας οργάνων.

Οι κριτικές των ξένων μέσων κάνουν λόγο επίσης πως εκτός από υψηλού επιπέδου τεχνολογικό προφίλ, το EX2 είναι παράλληλα αρκετά γενναιόδωρο σε χώρους τόσο για τους επιβάτες όσο και τις αποσκευές του. Το πορτ-μπαγκάζ, σύμφωνα με τη Geely, μπορεί να μεταφέρει 375 λίτρα αποσκευών, ενώ κάτω από το μπροστινό καπό, υπάρχει frunk 70 λίτρων.

Δύο κινητήρια σύνολα στην Κίνα

Στην Κίνα, το Geely EX2 διατίθεται με δύο επιλογές. Η εισαγωγική συνδυάζει μπαταρία χωρητικότητας 30 kWh και ηλεκτροκινητήρα 79 ίππων και εξασφαλίζει αυτονομία 310 χιλιομέτρων, ενώ η μεγαλύτερη μπαταρία έχει χωρητικότητα 40 kWh, ηλεκτροκινητήρα 116 ίππων και δίνει τη δυνατότητα στο Geely EX2 να διανύει 410 χιλιόμετρα με μία φόρτιση.

Αξίζει να σημειωθεί πως οι παραπάνω εκτιμήσεις για την αυτονομία έχουν γίνει με βάση τον κινεζικό κύκλο δοκιμών CLTC, ο οποίος είναι πιο γενναιόδωρος σε σχέση με τον ευρωπαϊκό WLTP. Το Geely EX2 που θα έρθει στην Ευρώπη, είναι πολύ πιθανό να συνδυαστεί με μεγαλύτερες μπαταρίες.

Χαμηλή τιμή στην Κίνα

Μεγάλο όπλο του Geely EX2 είναι η ανταγωνιστική του τιμή. Στην Κίνα, το κόστος αγοράς του ΕΧ2 είναι 8.000 ευρώ, με βάση τις τρέχουσες συναλλαγματικές ισοτιμίες. Όταν έρθει στην Ευρώπη το προσεχές καλοκαίρι, αναμένεται να έχει υψηλότερη τιμή, όπως συνηθίζεται άλλωστε.