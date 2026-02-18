Geely: Κατέκτησε την πρώτη θέση στην αγορά της Κίνας τον Ιανουάριο

Το 2026 ξεκινά δυναμικά για τη Geely, που μετά το ιστορικό ρεκόρ των 4,11 εκατ. πωλήσεων το 2025, κατέκτησε την πρώτη θέση στην Κίνα τον Ιανουάριο με 270.167 παραδόσεις.

Με ιστορικό ρεκόρ το 2025 και με πάνω από 4 εκατομμύρια οχήματα, η Geely μπαίνει δυναμικά και τη νέα χρονιά: τον Ιανουάριο παρέδωσε πάνω από 270.000 οχήματα, καταλαμβάνοντας την πρώτη θέση και προσπερνώντας την BYD στη μεγαλύτερη αγορά παγκοσμίως.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, η Geely Auto κατέγραψε τον Ιανουάριο συνολικό ρεκόρ πωλήσεων 270.167 οχημάτων. Η ισχυρή άνοδος οφείλεται κυρίως στην ισχυρή μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση, με τα οχήματα νέας ενέργειας να αποτελούν πλέον την πλειονότητα των συνολικών πωλήσεων του ομίλου.

Η μάρκα Geely παρέδωσε 217.438 οχήματα, που αποτελούν τη συντριπτική πλειονότητα της δραστηριότητας του Group. Το νούμερο αυτό αντικατοπτρίζει διψήφια ανάπτυξη τόσο σε σύγκριση με τον Ιανουάριο του προηγούμενου έτους όσο και σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο, καθώς και διπλασιασμό των εξαγωγών προς διεθνείς αγορές.

Το 2025 έθεσε τις βάσεις

Η άνοδος είναι άμεση συνέχεια της ιστορικής περσινής χρονιάς, κατά την οποία η μητρική Geely Holding κατέγραψε ιστορικό ρεκόρ με ετήσιες πωλήσεις 4,11 εκατομμυρίων οχημάτων – ετήσια ανάπτυξη 26%. Την περασμένη χρονιά ολοκληρώθηκε η ηλεκτρική μετάβαση του ομίλου, καθώς οι πωλήσεις οχημάτων νέας ενέργειας (NEV) ξεπέρασαν τα 2,3 εκατομμύρια μονάδες και αποτέλεσαν για πρώτη φορά την πλειοψηφία (56%) των συνολικών πωλήσεων.

Η Geely Auto παρέδωσε το 2025 πάνω από 3,02 εκατομμύρια οχήματα (άλμα 39%). Παράλληλα, οι πωλήσεις εξηλεκτρισμένων οχημάτων στον κλάδο εκτοξεύτηκαν κατά 90% φτάνοντας τα 1,68 εκατομμύρια, με αιχμή τη σειρά Galaxy που πούλησε μόνη της 1,23 εκατομμύρια μονάδες.

Η Geely στην Ελλάδα

Η δυναμική της Geely γίνεται έντονα αισθητή και στην Ελλάδα, μέσω της εισαγωγικής εταιρείας GEO Mobility Hellas, μέλος του πολυεθνικού ομίλου Union Group, και χαρακτηρίζεται από σημαντικά ορόσημα που θέτουν το στίγμα της δυναμικής ανάπτυξης της Geely και στην χώρα μας:

Το αμιγώς Geely EX5 λανσαρίστηκε στην ελληνική αγορά τον Ιούνιο, αποσπώντας μερίδιο αγοράς που ξεπέρασε στο διάστημα αυτό το 10% στην κατηγορία των ηλεκτρικών C-SUV. Επίσης, πριν από λίγες ημέρες, παρουσιάστηκε στην Ελλάδα το ολοκαίνουργιο plug-in hybrid μοντέλο της μάρκας, το Geely Starray EM-i. Με τιμή από 32.990 και πρωτοποριακό πρόγραμμα απόκτησης Freedom 100, επίπεδο, η Geely πιστεύει ότι το Geely Starray EM-I έχει όλες τις προϋποθέσεις για να εξελιχθεί σε ένα από τα κορυφαία μοντέλα της ελληνικής αγοράς το 2026.