Αυτό που πολλοί οδηγοί δεν γνωρίζουν είναι ότι το χειμερινό μπουφάν και τα συναφή είδη ένδυσης δεν περιορίζουν μόνο την ελευθερία κινήσεων, αλλά μπορούν να αποτελέσουν και σοβαρό κίνδυνο για την ασφάλεια.

Καθώς τις επόμενες ημέρες οι θερμοκρασίες αναμένεται να σημειώσουν αισθητή πτώση, το μπουφάν, τα γάντια και ο σκούφος αποτελούν μόνιμους συνοδούς μας στις εξόδους μας. Ωστόσο, πριν ξεκινήσουμε την οδήγηση, καλό θα ήταν να βγάζουμε τα χειμερινά μας ρούχα.

Αυτό που πολλοί οδηγοί δεν γνωρίζουν είναι ότι, ειδικά τα φουσκωτά μπουφάν και τα συναφή είδη ένδυσης δεν περιορίζουν μόνο την ελευθερία κινήσεων, αλλά μπορούν να αποτελέσουν και σοβαρό κίνδυνο για την ασφάλεια. Τους κινδύνους που συνεπάγεται η χειμερινή ένδυση κατά την οδήγηση εξηγεί ο γερμανικός οργανισμός αυτοκινήτου ADAC.

Κίνδυνος για την ασφάλεια από το μπουφάν

Μέσα στο αυτοκίνητο, η παχιά επένδυση των χειμερινών μπουφάν έχει ως αποτέλεσμα η ζώνη ασφαλείας να μην εφαρμόζει σωστά στο σώμα και να μπορεί να μετατοπιστεί σε περίπτωση σύγκρουσης. Αντί να βρίσκεται πάνω στα οστά της λεκάνης, συχνά τοποθετείται αρκετά ψηλότερα στο σώμα. Ακόμη και ένα απότομο φρενάρισμα με ταχύτητα μόλις 20 χλμ./ώρα –αντίστοιχο με μια σύγκρουση από πίσω σε αστική κυκλοφορία– μπορεί να προκαλέσει τη βαθιά εισχώρηση της ζώνης στην κοιλιακή χώρα, με αποτέλεσμα σοβαρούς τραυματισμούς των εσωτερικών οργάνων, καθώς και εσωτερική αιμορραγία.

«Η ζώνη ασφαλείας πρέπει να εφαρμόζει σφιχτά στο σώμα, ώστε να μπορεί να επιτελέσει πλήρως την προστατευτική της λειτουργία σε περίπτωση ατυχήματος», εξηγεί ο Oliver Reidegeld, εκπρόσωπος Τύπου του ADAC Hessen-Thüringen. «Για τον λόγο αυτό, οι οδηγοί θα πρέπει να βγάζουν το μπουφάν τους πριν ξεκινήσουν και, αντί γι’ αυτό, να ανεβάζουν λίγο περισσότερο τη θέρμανση του αυτοκινήτου».

Η σωστή προστασία για βρέφη και μικρά παιδιά

Η σωστή θέση της ζώνης ασφαλείας είναι καθοριστικής σημασίας όχι μόνο για τους ενήλικες, αλλά και για τα παιδιά και τα βρέφη. Για τον λόγο αυτό, θα πρέπει να αποφεύγεται η χρήση χοντρών μπουφάν και μέσα στα παιδικά καθίσματα και τα βρεφικά καθίσματα αυτοκινήτου. Κατά την πρόσδεση του παιδιού, ο ιμάντας της ζώνης θα πρέπει ιδανικά να εφαρμόζει σφιχτά στους γοφούς.

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Ο Oliver Reidegeld του ADAC συμβουλεύει: «Για να μη χρειάζεται κανείς να κρυώνει μέσα στο αυτοκίνητο, μπορεί να τοποθετήσει το μπουφάν που έχει βγάλει ή μια ζεστή, απαλή κουβέρτα πάνω από τα παιδιά».

Σκούφοι, γάντια και χειμερινές μπότες

Δεν αποτελούν κίνδυνο για την ασφάλεια μόνο τα χοντρά χειμερινά μπουφάν. Και τα υπόλοιπα χειμερινά ρούχα μπορούν να δημιουργήσουν προβλήματα κατά την οδήγηση: οι σκούφοι και τα κασκόλ ενδέχεται να περιορίσουν την ορατότητα, ενώ τα επενδεδυμένα γάντια δεν εξασφαλίζουν σταθερό κράτημα στο τιμόνι.

Επιπλέον, όποιος φορά φαρδιές και σκληρές μπότες έχει μειωμένη αίσθηση στο πόδι και μπορεί να γλιστρήσει ευκολότερα πάνω στα πεντάλ.

Για τον λόγο αυτό, όσοι φορούν τέτοια υποδήματα για τον χειμερινό τους περίπατο, καλό θα ήταν να έχουν στο αυτοκίνητο ένα δεύτερο ζευγάρι λεπτότερα παπούτσια, τα οποία θα μπορούν να χρησιμοποιούν κατά την οδήγηση.