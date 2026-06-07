Γιατί οι γυναίκες είναι 60% πιο πιθανό να τραυματιστούν σε ένα τροχαίο;

Νέα έρευνα αποκαλύπτει ότι οι γυναίκες διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να τραυματιστούν σε ένα τροχαίο σε σχέση με τους άνδρες. Γιατί όμως συμβαίνει αυτό;

Η εξέλιξη της παθητικής ασφάλειας στα σύγχρονα αυτοκίνητα υπήρξε αλματώδης τις τελευταίες δεκαετίες. Ωστόσο, αυτή η τεχνολογική πρόοδος φαίνεται πως δεν ωφελεί εξίσου όλους τους επιβάτες.

Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου του Γκρατς (TU Graz), οι γυναίκες βρίσκονται σε μειονεκτική θέση μέσα σε ένα αυτοκίνητο σε περίπτωση σύγκρουσης.

Τα στοιχεία της μελέτης αποκαλύπτουν ότι οι γυναίκες διατρέχουν κατά 60% μεγαλύτερο κίνδυνο τραυματισμού σε σχέση με τους άνδρες, ακόμη και όταν εμπλέκονται σε ατυχήματα με χαμηλότερη ταχύτητα.

Η ερευνητική ομάδα ανέλυσε δεδομένα από τροχαία ατυχήματα που σημειώθηκαν στην Αυστρία μεταξύ των ετών 2012 και 2024, προχωρώντας στη συνέχεια σε αναπαραστάσεις πραγματικών συνθηκών μέσω δοκιμών πρόσκρουσης.

Τα συμπεράσματα έδειξαν ότι οι γυναίκες είναι σημαντικά πιο ευάλωτες σε σοβαρούς τραυματισμούς στον θώρακα, τη σπονδυλική στήλη και τα άνω και τα κάτω άκρα, με τις γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας να αντιμετωπίζουν τον υψηλότερο βαθμό επικινδυνότητας.

Το ανδρικό «πρότυπο»

Η αιτία αυτής της απόκλισης εντοπίζεται στα θεμέλια των προτύπων ασφαλείας της αυτοκινητοβιομηχανίας, τα οποία για δεκαετίες βασίζονταν σχεδόν αποκλειστικά στον σωματότυπο του «μέσου» άνδρα.

Ακόμα και το παραδοσιακό γυναικείο ανδρείκελο δοκιμών (crash dummy) που χρησιμοποιείται στις δοκιμές πρόσκρουσης αποτελεί ουσιαστικά μια υπό κλίμακα σμίκρυνση του ανδρικού μοντέλου, η οποία αντιστοιχεί σε μια εξαιρετικά μικρόσωμη γυναίκα.

Στην πραγματικότητα, το 95% των γυναικών παγκοσμίως διαθέτει μεγαλύτερες σωματικές διαστάσεις από αυτό το συγκεκριμένο ομοίωμα αναφοράς.

Η αναγνώριση του γεγονότος ότι οι γυναίκες δεν αποτελούν απλώς μικρότερες εκδοχές των ανδρών κρίνεται επιβεβλημένη. Οι ανατομικές διαφορές στη δομή της λεκάνης, το σχήμα του θώρακα, τη γεωμετρία των ώμων και την κίνηση της σπονδυλικής στήλης επηρεάζουν ριζικά τον τρόπο με τον οποίο το σώμα αντιδρά στις δυνάμεις που αναπτύσσονται κατά τη σύγκρουση.

Η στροφή προς τη διόρθωση αυτής της ανισορροπίας ξεκίνησε να υλοποιείται με την επίσημη εισαγωγή του ανδρείκελου THOR-05F από την κυβέρνηση των ΗΠΑ. Πρόκειται για ένα εξελιγμένο γυναικείο ομοίωμα, σχεδιασμένο με βάση την πραγματική γυναικεία ανατομία και εξοπλισμένο με προηγμένους αισθητήρες και βελτιωμένη βιομηχανική, το οποίο επιτρέπει την ακριβέστερη καταγραφή των επιπτώσεων μιας σύγκρουσης στο γυναικείο σώμα.

Ο παράγοντας της θέσης

Πέρα από τα ανατομικά δεδομένα, η μελέτη του TU Graz αναδεικνύει τη σημασία της θέσης των επιβατών στην καμπίνα. Όσοι κάθονται στη θέση του συνοδηγού τείνουν συχνά να ανακλίνουν την πλάτη του καθίσματος ή να κάθονται πιο μακριά από το ταμπλό, γεγονός που μειώνει την αποτελεσματικότητα των αερόσακων και των ζωνών ασφαλείας.

Δεδομένου ότι οι γυναίκες καταλαμβάνουν στατιστικά συχνότερα τη θέση του συνοδηγού, εκτίθενται περισσότερο σε αυτούς τους κινδύνους.

Η βιομηχανία αυτοκινήτου αρχίζει ήδη να ανταποκρίνεται σε αυτές τις προκλήσεις μέσω της ανάπτυξης ευφυών συστημάτων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η τεχνολογία που ενσωματώνεται στο νέο Volvo EX60, το οποίο διαθέτει ένα πολυ-προσαρμοστικό σύστημα ζωνών ασφαλείας.

Το σύστημα αυτό είναι σε θέση να αναγνωρίζει σε πραγματικό χρόνο το μέγεθος, τη στάση του σώματος και τη θέση του επιβάτη, καθώς και τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, ρυθμίζοντας ανάλογα το φορτίο που ασκεί η ζώνη. Με τον τρόπο αυτό, μειώνονται οι πιθανότητες τραυματισμού για τους μικρόσωμους επιβάτες, ενώ παράλληλα αναβαθμίζεται η προστασία για τους μεγαλύτερους.

Φωτογραφίες: Αρχείου, Mercedes