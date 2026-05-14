Γιατί τα ασθενοφόρα έχουν το όνομά τους γραμμένο ανάποδα;

Δεν πρόκειται για κάποιο λάθος αλλά αφορά μια καλά μελετημένη πρακτική, ώστε οι οδηγοί να δρουν πιο γρήγορα, όταν ένα ασθενοφόρο πλησιάζει προς το μέρος τους.

Τα ασθενοφόρα αποτελούν τον κεντρικό πυλώνα του συστήματος άμεσης βοήθειας, λειτουργώντας ως κινητές μονάδες εντατικής θεραπείας που δίνουν μάχη με τον χρόνο για τη διάσωση της ανθρώπινης ζωής.

Μία από τις πιο ενδιαφέρουσες λεπτομέρειες που βοηθούν τα ασθενοφόρα να ανταποκρίνονται γρήγορα, όταν χρειάζεται, είναι η αναγραφή της λέξης «ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ» ανάποδα (δηλαδή ΟΡΟΦΟΝΕΘΣΑ ή ECNALUBMA για το AMBULANCE) στο μπροστινό μέρος του οχήματος, μια πρακτική που στοχεύει στην άμεση οπτική επικοινωνία με τους οδηγούς των προπορευόμενων οχημάτων.

Πιο αναλυτικά, ο τρόπος αναγραφής εξηγείται από τον τρόπο λειτουργίας των καθρεπτών. Καθώς ο οδηγός κοιτάζει τον κεντρικό καθρέπτη του αυτοκινήτου του, το είδωλο που αντανακλάται υποβάλλεται σε οριζόντια αναστροφή.

Αν η λέξη στο καπό του ασθενοφόρου ήταν γραμμένη κανονικά, θα ήταν δυσανάγνωστη, με αποτέλεσμα κάποιοι οδηγοί να μην αντιλημβάνονται γρήγορα ότι πρόκειται για όχημα έκτακτης ανάγκης. Με την ανάποδη γραφή, η ανάκλαση αποκαθιστά τη λέξη στην ορθή της μορφή, επιτρέποντας στον οδηγό να αναγνωρίσει το όχημα σε κλάσματα του δευτερολέπτου και να ενεργήσει γρήγορα.

Τι προβλέπει ο ΚΟΚ

Σε περίπτωση που ένα ασθενοφόρο εκπέμπει ειδικά ηχητικά ή φωτεινά σήματα, οι χρήστες του οδικού δικτύου έχουν συγκεκριμένες υποχρεώσεις που καθορίζονται με σαφήνεια από τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Σύμφωνα με το αρθρο 48 του ΚΟΚ, οι οδηγοί επιβάλλεται να παραχωρούν προτεραιότητα στα οχήματα άμεσης ανάγκης όταν αυτά εκπέμπουν ειδικά ηχητικά ή φωτεινά σήματα. Η προβλεπόμενη αντίδραση περιλαμβάνει τη μετακίνηση του οχήματος προς το δεξί άκρο του οδοστρώματος για να παραμείνει ελεύθερος ο χώρος διέλευσης ή ακόμα και την πλήρη ακινητοποίηση, αν αυτό κριθεί απαραίτητο.

Κάθε προσπάθεια παρακώλυσης ή άρνηση παραχώρησης προτεραιότητας αποτελεί σοβαρή παράβαση, καθώς η απρόσκοπτη πορεία του ασθενοφόρου είναι ο καθοριστικός παράγοντας για την έκβαση ενός επείγοντος περιστατικού. Το πρόστιμο που προβλέπεται φτάνει τα 150 ευρώ, ενώ επιπρόσθετα, αφαιρείται η άδεια του οδηγού για 40 ημέρες.