Γιατί τα εμβλήματα της VW έχουν γίνει στόχος των κλεφτών;

Οι κλέφτες έχουν στρέψει την προσοχή τους μακριά από τους καταλύτες και στοχεύουν πλέον στα εμβλήματα συγκεκριμένων μοντέλων της VW. Γιατί όμως;

Στους δρόμους των ευρωπαϊκών πόλεων εκτυλίσσεται ένα νέο κύμα στοχευμένων εγκληματικών ενεργειών, όπου το κλασικό στρογγυλό σήμα της VW έχει μετατραπεί σε λεία υψηλής αξίας. Ο λόγος δεν κρύβεται στην αισθητική ή στο υλικό του σήματος, αλλά στην τεχνολογία που βρίσκεται ακριβώς πίσω από αυτό.

Πιο συγκεκριμένα, στα σύγχρονα Volkswagen, το λογότυπο της μάσκας δεν είναι ένα απλό διακοσμητικό στοιχείο, αλλά το «παράθυρο» για τη λειτουργία του ραντάρ των συστημάτων υποβοήθησης οδηγού, όπως το προσαρμοζόμενο cruise control (ACC).

Επειδή τα σήματα του ραντάρ δεν μπορούν να διαπεράσουν τα συνηθισμένα μεταλλικάσ πλέγματα, η εταιρεία τοποθέτησε τον αισθητήρα πίσω από το μπροστινό της έμβλημα. Οι δράστες, γνωρίζοντας την κατασκευαστική αυτή ιδιομορφία, καταφέρνουν να αποσπούν εύκολα το σήμα από το μπροστινό μέρος του οχήματος, αφαιρώντας μαζί την πολύτιμη μονάδα του ραντάρ.

VW ID.5 GTX

Το κόστος της αντικατάστασης

Η ζημιά για τους ιδιοκτήτες είναι δυσανάλογα μεγάλη σε σύγκριση με τον χρόνο που απαιτείται για την κλοπή. Η αντικατάσταση του αισθητήρα, η τοποθέτηση νέου εμβλήματος και η απαραίτητη ρύθμιση του συστήματος εκτοξεύουν το συνολικό κόστος κοντά στα 2.500 ευρώ.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο και σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές, σημειώθηκαν 70 τέτοιες κλοπές μέσα σε μόλις 4 ημέρες, αποκλειστικά στην περιοχή του νοτιοανατολικού Λονδίνου.

Η αντίδραση της VW

Το πρόβλημα αφορά συγκεκριμένες γενιές δημοφιλών μοντέλων, όπως τα Golf, Tiguan, Jetta, Passat, καθώς και τα αμιγώς ηλεκτρικά ID.4 και ID.5. Από την πλευρά της, η Volkswagen έχει ήδη προχωρήσει σε σχεδιαστικές αλλαγές στα νεότερα μοντέλα της, αλλάζοντας την θέση του αισθητήρα ραντάρ.