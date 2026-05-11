Γιατί υπάρχει αυτή η γραμμή στον καθρέπτη του αυτοκινήτου; – Τι δεν γνωρίζουν οι οδηγοί

Πολλοί οδηγοί δεν γνωρίζουν για ποιο λόγο οι εξωτερικοί καθρέπτες πολλών αυτοκινήτων φέρουν τη συγκεκριμένη διαχωριστική γραμμή.

Όσο περνούν τα χρόνια τόσο ασφαλέστερα γίνονται τα αυτοκίνητα, δεδομένου ότι οι αυτοκινητοβιομηχανίες υποχρεούνται να ενσωματώνουν σε αυτά προηγμένα συστήματα ενεργητικής και παθητικής ασφάλειας.

Η προσπάθεια, ωστόσο, των κατασκευαστών να καταστήσουν ασφαλείς τις μετακινήσεις των πολιτών έχει ξεκινήσει πολύ πριν η τεχνολογία αποτελέσει τον απόλυτο πρωταγωνιστή.

Αρχικά κάθε οδηγός μαθαίνει από τις πρώτες του επισκέψεις σε μια σχολή οδηγών ότι οι καθρέπτες του αυτοκινήτου – τόσο ο εσωτερικός όσο και οι δύο εξωτερικοί – αποτελούν τα… δεύτερα μάτια του.

Μόνο εφόσον έχει στραμμένο το βλέμμα του σε αυτούς μπορεί να αλλάξει με ασφάλεια λωρίδα, να κάνει όπισθεν για στάθμευση, ή να ανοίξει την πόρτα για την αποβίβασή του.

Ας μιλήσουμε, όμως, συγκεκριμένα για τον αριστερό καθρέπτη του αυτοκινήτου. Όπως παρατηρούμε, σε ορισμένα μοντέλα τα κάτοπτρα φέρουν δύο οριοθετημένες περιοχές μέσω μιας λεπτής, κάθετης διαχωριστικής γραμμής, η οποία δεν είναι ενιαία, αλλά αποτελείται από μικρές μαύρες κουκίδες ή παύλες.

Η συγκεκριμένη γραμμή χωρίζει τον καθρέπτη σε δύο τμήματα. Ένα μεγαλύτερο προς το αμάξωμα του αυτοκινήτου, και ένα μικρότερο (περίπου το 1/3 του συνολικού μεγέθους) το οποίο είναι κυρτό, δηλαδή έχει μεγαλύτερη καμπυλότητα, προσφέροντας με αυτό τον τρόπο μεγαλύτερο οπτικό πεδίο για τη μείωση των λεγόμενων «νεκρών» σημείων.

Ενώ, δηλαδή, το εσωτερικό τμήμα είναι επίπεδο για ακριβή εκτίμηση της απόστασης, το εξωτερικό τμήμα είναι κυρτό για να διευρύνει τη γωνία θέασης. Με αυτό τον τρόπο, ο οδηγός έχει μια πιο συνολική εικόνα για το τι συμβαίνει πίσω του, κάτι το οποίο είναι ιδιαίτερα χρήσιμο κατά την αλλαγή λωρίδας.

Κάθε οδηγός, ωστόσο, πρέπει να γνωρίζει ότι το κυρτό τμήμα του καθρέφτη παρουσιάζει τα αντικείμενα μικρότερα απ’ ό,τι είναι στην πραγματικότητα και τα φέρνει πιο κοντά.

Παρόμοια λειτουργία έχει και ένας μικρός, «ανεξάρτητος» κυκλικός καθρέφτης, πάνω αριστερά, στο εξωτερικό τμήμα του κατόπτρου, όταν δεν υπάρχει η συγκεκριμένη διαχωριστική γραμμή.

Σε κάθε περίπτωση, κάθε οδηγός οφείλει να ρυθμίζει σωστά τους καθρέπτες του αυτοκινήτου του, καθώς διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην αποτροπή τέλεσης τροχαίων ατυχημάτων.