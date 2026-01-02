H Alpina στο BMW Group

Η Alpina είναι από την 1η Ιανουαρίου η καινούργια μάρκα-μέλος του BMW Group, με τον βαυαρικό όμιλο να έχει ήδη χαράξει τις πρώτες κατευθυντήριες γραμμές για τη μελλοντική της πορεία.

Η μεταβίβαση των δικαιωμάτων του εμπορικού σήματος της Alpina την 1η Ιανουαρίου 2026 σηματοδοτεί την επίσημη έναρξη της BMW ALPINA ως αποκλειστικής standalone μάρκας υπό την ομπρέλα του BMW Group.

Η αρχική στρατηγική φάση επικεντρώνεται στην ενεργοποίηση της μάρκας και στη σαφή τοποθέτησή της ως ανεξάρτητης παρουσίας στην παγκόσμια αγορά. Το BMW Group, όπως σημειώνεται στην ανακοίνωσή του, αναγνωρίζει τη σημαντική ευθύνη που συνοδεύει τη μακρά ιστορία της Alpina και δηλώνει τη δέσμευσή του, ώστε το νέο κεφάλαιο της μάρκας να ανταποκρίνεται στις υψηλότερες προσδοκίες.

Η ταυτότητα της μάρκας

Κεντρικό στοιχείο της BMW ALPINA θα αποτελεί η μοναδική ισορροπία ανάμεσα στη μέγιστη απόδοση και την ανώτερη ποιότητα κύλισης, σε συνδυασμό με τα χαρακτηριστικά οδηγικά γνωρίσματα που αποτελούν σήμα κατατεθέν της. Το νέο λεκτικό λογότυπο αποτελεί την πρώτη ένδειξη αυτής της κατεύθυνσης.

To μέλλον

Τα οχήματα BMW ALPINA θα κατασκευάζονται σύμφωνα με αυστηρά πρότυπα στην ποιότητα κατασκευής, καλύπτοντας τις υψηλότερες απαιτήσεις σε επίπεδο εμφάνισης και αίσθησης, όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση. Παράλληλα, οι αγοραστές έχουν τη δυνατότητα επιλογής μέσα από μια εντυπωσιακή γκάμα εξοπλισμού, εξασφαλίζοντας ότι κάθε BMW ALPINA διαθέτει μοναδικό και αδιαμφισβήτητο χαρακτήρα.