H Audi ετοιμάζει τη δική της G-Class;

Η Audi βλέπει με καλό μάτι την ανάπτυξη ενός αυθεντικού τετρακίνητου SUV με μεγάλες off-road δυνατότητες, ώστε να ανταγωνιστεί μοντέλα όπως η Mercedes G-Class και το Land Rover Defender.

Το ενδεχόμενο να κατασκευάσει ένα σκληροτράχηλο τετρακίνητο SUV με μεγάλες off-road δυνατότητες που παράλληλα θα είναι αρκετά πολυτελές εξετάζει η Audi.

Το μοντέλο αυτό θα μπορούσε να γίνει ανταγωνιστής της Mercedes G-Class και του Land Rover Defender, εκπροσωπώντας τη γερμανική premium φίρμα σε μια κατηγορία που στο παρελθόν δεν ήταν ποτέ παρούσα.

Η φημολογία κρατάει χρόνια

Οι φήμες για τον ερχομό ενός τέτοιου μοντέλου αναπτύχθηκαν για πρώτη φορά το 2023, όταν ο τότε επικεφαλής σχεδίασης της Audi, κ. Marc Lichte, θεωρούσε ότι η εταιρεία θα μπορούσε να «χτίσει» πάνω στην quattro κληρονομιά της. Κατά την άποψή του στην κατηγορία των τετρακίνητων πολυτελών off-road SUV υπάρχει χώρος για παραπάνω από δύο εταιρείες.

Ο Lichte έφυγε από την Audi λίγο αργότερα και αντικαταστάθηκε από τον Massimo Frascella, του οποίου ο ρόλος στην ανάπτυξη του Defender ενίσχυσε τις εικασίες ότι η Audi ετοιμαζόταν να λανσάρει ένα παρόμοιο αυτοκίνητο.

Ενώ η Audi δεν έχει ακόμη επίσημα αναγνωρίσει ότι εργάζεται πάνω σε ένα όχημα εκτός δρόμου, ο Döllner δεν αρνήθηκε την προοπτική όταν ρωτήθηκε σχετικά κατά τη διάρκεια της ετήσιας συνέντευξης τύπου της Audi.

Ο επικεφαλής της Audi, Dollner, σε δηλώσεις του σε μέσα ενημέρωσης σχετικά με την κατασκευή ενός τέτοιου αυτοκινήτου δεν επιβεβαίωσε κάτι. «Πάντα υπήρχαν εικασίες στα μέσα ενημέρωσης για διάφορα προϊόντα και τα καλά νέα είναι ότι η μάρκα Audi μπορεί να κάνει τα πάντα, από ένα προσιτό ηλεκτρικό μέχρι σπορ αυτοκίνητα και ανθεκτικά SUV», είπε, προσθέτοντας ότι «στο μέλλον μπορείτε να περιμένετε πολλά από την Audi».

Στο παρελθόν πάντως, ο ίδιος ήταν πιο θετικός. Ο Dollner είχε τονίσει ότι ο ερχομός ενός αυθεντικού τετρακίνητου SUV είναι πιθανό σενάριο, επισημαίνοντας: «Μην εγκαταλείπετε αυτό το όνειρο»ό

Η λύση στη Scout;

Στην πράξη, εάν η Audi δώσει το πράσινο φως, η «G-Class» της μάρκας που έχει έμβλημα τους τέσσερις κύκλους θα μπορούσε να δανειστεί πολλά στοιχεία και τεχνολογία από τα νέα μοντέλα της Scout, μιας μάρκας που ανήκει στον όμιλο Volkswagen και εξειδικεύεται στην κατασκευή αυτοκινήτων με τετρακίνηση, κοντούς προβόλους και μεγάλη απόσταση από το έδαφος, ώστε να μπορούν να κινούνται πάνω στα πιο δύσβατα εδάφη.