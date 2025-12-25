H Changan ολοκλήρωσε την παραγωγή 30 εκατ. οχημάτων

H Changan ανακοίνωσε ότι τα εργοστάσιά της ολοκλήρωσαν την παραγωγή 30.000.000 οχημάτων παγκοσμίως, θέτοντας νέους στόχους που περιλαμβάνουν την ένταξή της ανάμεσα στους 10 κορυφαίους κατασκευαστές αυτοκινήτων παγκοσμίως.

H Changan Automobile Group ανακοίνωσε την επίτευξη ενός ιστορικού ορόσημου, ολοκληρώνοντας την παραγωγή 30 εκατ. οχημάτων παγκοσμίως με ένα AVATR 12 Quad-Laser Edition, το οποίο βγήκε από τη γραμμή παραγωγής στο AVATR Digital Intelligence Factory.

Ο Πρόεδρος της Changan Automobile Group, Zhu Huarong, δήλωσε: «Η Changan συνεχίζει να επενδύει σε λύσεις κινητικότητας που είναι εξυπνότερες, πιο βιώσιμες και ουσιαστικά προσανατολισμένες στις ανάγκες των χρηστών, ανταποκρινόμενη στο παγκόσμιο όραμα για ένα καλύτερο και πιο πράσινο μέλλον».

Τεχνολογικές καινοτομίες και όραμα

Με κινητήριες δυνάμεις τις στρατηγικές Green και Intelligent, η Changan φέρνει στην αγορά απτές τεχνολογικές καινοτομίες με πραγματική αξία για τον χρήστη, όπως αναφέρει η ίδια η εταιρεία. Το Green Plan εστιάζει στην ηλεκτροκίνηση, την ασφάλεια των μπαταριών και την ανάπτυξη ολοκληρωμένων οικοσυστημάτων νέας ενέργειας, ενώ το Intelligent Plan προωθεί την εξέλιξη της ευφυΐας των οχημάτων, των αυτόνομων συστημάτων και της συνδεσιμότητας.

Ανάμεσα στις σημαντικότερες τεχνολογικές καινοτομίες ξεχωρίζουν το σύστημα Golden Shield Battery, καθώς και η τεχνολογία υψηλής συχνότητας παλμικής θέρμανσης, η οποία βελτιώνει σημαντικά την απόδοση σε χαμηλές θερμοκρασίες. Παράλληλα, το σύστημα κίνησης BlueCore 3.0 προσφέρει προηγμένες λύσεις τόσο για υβριδικά όσο και για συμβατικά σύνολα, συνδυάζοντας τις καλές επιδόσεις με την αποδοτικότητα καυσίμου.

Με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, η Changan έχει ως το στρατηγικό της όραμα έως το 2030: