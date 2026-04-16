H Chery πουλάει ανθρωποειδή ρομπότ στην τιμή των 35.000 ευρώ

Η Chery ξεκινάει την εμπορική διάθεση του Mornine N1, ενός ανθρωποειδούς ρομπότ, που για δύο ώρες μπορεί να βοηθά τον ιδιοκτήτη του σε απλές εργασίες.

H Chery, ένας από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές αυτοκινήτων της Κίνας, δεν περιορίζει τις δραστηριότητές της στους τέσσερις τροχούς αλλά, μέσω της θυγατρικής της AiMoga, έχει ξεκινήσει να πουλάει διαδικτυακά το ανθρωποειδές ρομπότ Mornine N1 αντί 285.800 γουάν ή 35.000 ευρώ με βάση τις τρέχουσες νομισματικές ισοτιμίες.

Έχει ύψος 1,67 μέτρα και λειτουργεί για 2 ώρες

Το Mornine N1 έχει ύψος 167 εκατοστά και βάρος 70 κιλά και μπορεί να κινείται σαν άνθρωπος, χρησιμοποιώντας μόνο τα δύο του «πόδια». Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του περιορίζουν τη λειτουργικότητά του, αφού, μπορεί να μεταφέρει φορτίο έως 1,5 κιλά, ενώ, εξαιτίας της μικρής μπαταρίας των 0,7 kWh που ενσωματώνει, χρειάζεται επαναφόρτιση κάθε 2 ώρες συνεχούς λειτουργίας. Το ρομπότ έχει εκπαιδευτεί να βοηθά τον άνθρωπο σε απλές καθημερινές εργασίες και να εκτελεί συγκεκριμένες πράξεις, όπως το άνοιγμα των θυρών σε συγκεκριμένα αυτοκίνητα.

Το τεχνολογικό οπλοστάσιο του ρομπότ είναι δάνειο απευθείας από τον κόσμο των αυτόνομων αυτοκινήτων. Για να αποφύγει τις συγκρούσεις με έπιπλα ή ανθρώπους, το Mornine N1 βασίζεται σε ένα πολύπλοκο σύστημα που περιλαμβάνει 3D ραντάρ, πλήθος καμερών και υπερηχητικών αισθητήρων.

Ρομπότ και σε μορφή σκύλου

Εκτός από ανθρωποειδή ρομπότ, η Chery προσφέρει επίσης ένα ρομπότ σε μορφή σκύλου με όνομα Argos X1 στην τιμή των 2.000 ευρώ. Οι πρώτοι που θα το παραγγείλουν θα το έχουν στην διάθεσή τους περίπου στις 23 Μαΐου σύμφωνα με ανακοίνωση της φίρμας.

Ανταγωνισμός με Tesla, Mercedes και Xpeng

Η κίνηση αυτή θέτει την Chery σε άμεσο ανταγωνισμό όχι μόνο με την Tesla και τη Mercedes, αλλά και με «ντόπιους» αντιπάλους όπως η Xpeng και η GAC, οι οποίοι επίσης κάνουν σημαντικές επενδύσεις στον τομέα της ρομποτικής. Σημαντικό είναι επίσης να τονιστεί πως η κατασκευή και προσφορά ρομπότ, τουλάχιστον για την Chery, είναι μια κίνηση με την οποία η μάρκα θέλει να τραβήξει τα βλέμματα πάνω της και δείξει στο κοινό πως είναι ένας όμιλος που διαθέτει προηγμένη τεχνογνωσία