H Geely πετάει το γάντι στην Ιαπωνία: Αυτό είναι το υβριδικό σύνολο που «καίει» 2,2 λτ./100 χλμ.

Η Geely είναι έτοιμη να λανσάρει το Emgrand EM-i, ένα σεντάν 4,8 μέτρων, το οποίο χάρη στο νέο πλήρως υβριδικό σύνολο που διαθέτει, χρειάζεται μόνο 2,2 λίτρα καυσίμου για να διανύσει 100 χιλιόμετρα.

Τα τελευταία χρόνια έχει διαμορφωθεί η αντίληψη ότι οι Κινέζοι κατασκευαστές παρουσιάζουν ιδιαίτερα ανταγωνιστικά αμιγώς ηλεκτρικά και plug-in υβριδικά οχήματα, ωστόσο εξακολουθούν να υστερούν στην εξέλιξη αποδοτικών κινητήρων εσωτερικής καύσης. Καταναλώνει 2,22 λίτρα καυσίμου κάθε 100 χλμ. Αυτό το στερεότυπο έρχεται να κατεδαφίσει η Geely, με την εταιρεία να ανακοινώνει πως ο κινητήρας που αποτελεί την καρδιά του νέου i-HEV Intelligent Energy συστήματος που δημιούργησε, επιτυγχάνει θερμική απόδοση 48,41%, νούμερο που το καθιστά ένα από τα πιο αποδοτικά μοτέρ εσωτερικής καύσης στην ιστορία της αυτοκίνησης. Μάλιστα, η Geely ανακοινώνει πως μετά από δοκιμές σε ένα πρωτότυπο στο νησί Hainan της Κίνας, το αυτοφορτιζόμενο πλήρως υβριδικό σύνολο που έχει ως βάση το νέο κινητήρα και συνδυάζεται με ηλεκτροκινητήρα 313 ίππων, απέδειξε πως απαιτεί μόνο 2,22 λίτρα καυσίμου για να διανύσει 100 χιλιόμετρα. Με βενζίνη και ντίζελ Σύμφωνα με την Geely, το υβριδικό της σύστημα χρησιμοποιεί έναν ενιαίο κεντρικό «εγκέφαλο» για τη διαχείριση των λειτουργιών του αυτοκινητήτου και ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης βελτιστοποιεί αυτόματα τη διαχείριση της ενέργειας, ώστε να επιτυγχάνεται η μέγιστη δυνατή οικονομία καύσιμου. Η i-HEV Intelligent Energy τεχνολογία μπορεί να συνδυαστεί τόσο με κινητήρες βενζίνης όσο και με ντίζελ μηχανικά σύνολα.

Στόχος της η μάρκα που βρίσκεται στην κορυφή

Η Geely δεν διστάζει να αποκαλύψει τις υψηλές της βλέψεις, καθώς στοχεύει να πάρει σημαντικό μερίδιο αγοράς από την Toyota, τη μάρκα που, επί δεκαετίες, είναι ο απόλυτος κυρίαρχος στην αγορά υβριδικών αυτοκινήτων.

«Θα ξεπεράσουμε την υβριδική τεχνολογία των Ιαπώνων», δήλωσε στο Bloomberg ο εκπρόσωπος του Geely Group, Victor Yang. Το πρώτο αυτοκίνητο που αναμένεται να ενσωματώσει το νέο υβριδικό σύνολο θα είναι το Geely Emgrand EM-i, ένα σεντάν μήκος 4,8 μέτρων που θα λανσαριστεί σύντομα στην κινεζική αγορά.