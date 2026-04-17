H Geely πετάει το γάντι στην Ιαπωνία: Αυτό είναι το υβριδικό σύνολο που «καίει» 2,2 λτ./100 χλμ.

Η Geely είναι έτοιμη να λανσάρει το Emgrand EM-i, ένα σεντάν 4,8 μέτρων, το οποίο χάρη στο νέο πλήρως υβριδικό σύνολο που διαθέτει, χρειάζεται μόνο 2,2 λίτρα καυσίμου για να διανύσει 100 χιλιόμετρα.
Με βενζίνη και ντίζελ
Σύμφωνα με την Geely, το υβριδικό της σύστημα χρησιμοποιεί έναν ενιαίο κεντρικό «εγκέφαλο» για τη διαχείριση των λειτουργιών του αυτοκινητήτου και ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης βελτιστοποιεί αυτόματα τη διαχείριση της ενέργειας, ώστε να επιτυγχάνεται η μέγιστη δυνατή οικονομία καύσιμου. Η i-HEV Intelligent Energy τεχνολογία μπορεί να συνδυαστεί τόσο με κινητήρες βενζίνης όσο και με ντίζελ μηχανικά σύνολα.
Στόχος της η μάρκα που βρίσκεται στην κορυφή
Η Geely δεν διστάζει να αποκαλύψει τις υψηλές της βλέψεις, καθώς στοχεύει να πάρει σημαντικό μερίδιο αγοράς από την Toyota, τη μάρκα που, επί δεκαετίες, είναι ο απόλυτος κυρίαρχος στην αγορά υβριδικών αυτοκινήτων.
«Θα ξεπεράσουμε την υβριδική τεχνολογία των Ιαπώνων», δήλωσε στο Bloomberg ο εκπρόσωπος του Geely Group, Victor Yang. Το πρώτο αυτοκίνητο που αναμένεται να ενσωματώσει το νέο υβριδικό σύνολο θα είναι το Geely Emgrand EM-i, ένα σεντάν μήκος 4,8 μέτρων που θα λανσαριστεί σύντομα στην κινεζική αγορά.