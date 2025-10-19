H Γερμανία δίνει 4.000 ευρώ επιδότηση για κάθε αγορά καινούργιου ηλεκτρικού

Η Γερμανία θα λανσάρει το 2026 νέο πρόγραμμα επιδοτήσεων για αγορά ηλεκτρικού αυτοκινήτου που θα προβλέπει ενίσχυση 4.000 ευρώ για κάθε αγορά οχήματος μηδενικών ρύπων, αρκεί να κοστίζει λιγότερο από 45.000 ευρώ. Για πρώτη φορά, θα δοθεί επιδότηση και για αγορά μεταχειρισμένου ηλεκτρικού οχήματος.

Μπορεί δύο χρόνια πριν η Γερμανία να πάτησε παύση στις επιδοτήσεις για αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα, όμως τώρα, οι τελευταίες πληροφορίες από τη χώρα αναφέρουν πως η κυβέρνηση της χώρας ετοιμάζει νέο πρόγραμμα επιδοτήσεων ύψος 3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Το πρόγραμμα αναμένεται να ξεκινήσει τον Ιανουάριο του 2026 και να ολοκληρωθεί το 2029.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει αυτή την στιγμή γνωστά, η επιδότηση θα φτάνει τα 4.000 ευρώ για κάθε αγορά ηλεκτρικού οχήματος, αρκεί αυτό να κοστίζει λιγότερο από 45.000 ευρώ. Θυμίζουμε ότι το όριο στο προηγούμενο πρόγραμμα ήταν αρκετά υψηλότερο, στα 65.000 ευρώ. Σημαντική λεπτομέρεια είναι πως δυνατότητα να επωφεληθούν από το πρόγραμμα θα έχουν αυτοί που δηλώνουν ετήσιο εισόδημα έως 45.000 ευρώ.

Τα plug-in υβριδικά οχήματα δεν θα λάβουν κάποια επιδότηση, όμως, σύμφωνα με το Autonews, στο νέο πρόγραμμα θα περιλαμβάνονται για πρώτη φορά τα μεταχειρισμένα ηλεκτρικά.

Πρέπει επίσης να αποσαφηνιστεί, εάν οι επιδοτήσεις θα αφορούν μόνο ηλεκτρικά αυτοκίνητα που έχουν κατασκευαστεί από Ευρωπαίους κατασκευαστές ή θα συμπεριληφθούν και μοντέλα που εισάγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Περισσότερες πληροφορίες γύρω από το νέο πρόγραμμα επιδοτήσεων αναμένονται σύντομα.