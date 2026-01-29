H Ineos αναβάθμισε το Grenadier – Η εξημέρωση ενός θηρίου

H Ineos βελτίωσε τα οδηγικά χαρακτηριστικά του Grenadier πάνω στην άσφαλτο και εγκαινίασε μια νέα Black Edition έκδοση για να δώσει ώθηση στην εμπορική του πορεία το 2026.

Καθώς εισέρχεται στο τρίτο πλήρες έτος παραγωγής του, η Ineos αποφάσισε να αναβαθμίσει το Grenadier, ώστε να το καταστήσει πιο ευχάριστο οδηγικά πάνω στην άσφαλτο, διατηρώντας παράλληλα αναλλοίωτο τον αυθεντικό off-road χαρακτήρα που το καθιέρωσε.

Βελτιωμένα οδηγικά χαρακτηριστικά

Η σημαντικότερη αλλαγή που έκαναν οι μηχανικοί της Ineos Automotive αφορά το σύστημα διεύθυνσης. Το Grenadier αποκτά για πρώτη φορά κρεμαγιέρα με μεταβλητή σχέση μετάδοσης, η οποία κάνει το αυτοκίνητο πιο άμεσα αποκρίσιμο στις κινήσεις του τιμονιού και παράλληλα βελτιώνει την οδηγική αίσθηση όταν το αυτοκίνητο κινείται με μεγάλη ταχύτητα, αλλάζει λωρίδα κυκλοφορίας, επιχειρεί κάποια προσπέραση ή κινείται σε επαρχιακούς δρόμους με πολλές στροφές, γρήγορες ή αργές.

Παρά την αλλαγή αυτή, η Ineos υπόσχεται πως το Grenadier συνεχίζει να είναι το ίδιο ικανό εκτός δρόμου, τόσο στην SUV όσο και στην pick-up έκδοση.

Οι βελτιώσεις στο σύστημα διεύθυνσης συνοδεύονται από μείωση του κύκλου στροφής κατά περίπου 5%, ώστε το Grenadier να καταστεί πιο ευέλικτο τόσο μέσα στις πόλεις όσο και σε στενά εκτός δρόμου περάσματα.

Αναβαθμισμένος κλιματισμός και συστήματα

Το Grenadier εξοπλίζεται επίσης με αναβαθμισμένο σύστημα κλιματισμού, το οποίο είναι πλέον πιο αποδοτικό και κάνει το εσωτερικό του σκληροτράχηλου SUV πιο φιλόξενο, ανεξαρτήτως καιρικών συνθηκών.

Πιο προηγμένα είναι πλέον τα συστήματα ασφαλείας (ADAS), ώστε να συμμορφώνονται με τις πιο πρόσφατες κανονιστικές απαιτήσεις. Στην οθόνη, ωστόσο, έχει προστεθεί συντόμευση που επιτρέπει τη μερική απενεργοποίηση του υποχρεωτικού Intelligent Speed Assist.

Σε νεά Black Edition έκδοση

Η γκάμα του αναβαθμισμένου Grenadier εμπλουτίζεται με μια νέα έκδοση με όνομα Black Edition, η οποία βασίζεται στο πλούσιο εξοπλιστικό επίπεδο Fieldmaster και μπορεί να συνδυαστεί και με τις δύο εκδοχές αμαξώματος.

Η Black Edition, όπως μαρτυρά το όνομά της, ξεχωρίζει μέσω της έντονης παρουσίας του μαύρου χρώματος, από το αμάξωμα (Inky Black λέγεται η βαφή), τις μαύρες ζάντες αλουμινίου 18 ιντσών, τη μαύρη μάσκα στον πρόβολο και τις προστατευτικές ποδιές μέχρι την θέση αποθήκευσης της ρεζέρβας και τα φιμέ κρύσταλλα.

Στο εσωτερικό, η σκούρα επένδυση οροφής και το δάπεδο με μοκέτα δημιουργούν μια πιο επιβλητική και premium ατμόσφαιρα, ενισχύοντας τον ξεχωριστό χαρακτήρα της Black Edition.

Διαφοροποιήσεις στα κινητήρια σύνολα δεν ανακοινώθηκαν, συνεπώς, το Grenadier θα συνεχίσει να συνδυάζεται με κινητήρες βενζίνης και diesel με ισχύ 286 και 252 PS αντίστοιχα. Οι τιμές εκκινούν, περίπου, από τα 72.000 ευρώ.