H Kia διορθώνει αυτό που οι περισσότεροι μισούν στα νέα αυτοκίνητα

Η Kia θα συνεχίσει να εξοπλίζει τα μοντέλα της με μεγάλες οθόνες, όμως θα συνδυάζει την παρουσία τους με πολλά φυσικά μπουτόν, ώστε να διευκολύνει την χρήση των πιο κοινών λειτουργιών.

Κάθε φορά που παρουσιάζεται ένα νέο αυτοκίνητο, ένα είναι δεδομένο: θα έχει στο εσωτερικό του μεγαλύτερη οθόνη (τουλάχιστον μία) σε σχέση με αυτή που είχε ο προκάτοχός του. Η κυριαρχία των οθονών στην καθημερινή ζωή του σύγχρονου ανθρώπου έχει μεταφερθεί, εδώ και περίπου 10 χρόνια, στο αυτοκίνητο.

Οι διαστάσεις τους διαρκώς αυξάνονται, όπως και ο ρόλος τους μέσα στην καμπίνα. Η νέα πραγματικότητα που έχει διαμορφωθεί, ωστόσο, δεν βρίσκει σύμφωνους όλους τους καταναλωτές, αφού πολλοί είναι αυτοί που συνεχίζουν να προτιμούν τα φυσικά κουμπιά, όχι επειδή φοβούνται τη τεχνολογία αλλά επειδή, η χρήση των μπουτών είναι πιο εύκολη και πρακτική.

Οθόνη και κουμπιά μαζί

Η Kia παίρνει θέση σε αυτό το debate, όμως αντί να διαλέξει μία από δύο πλευρές, επιλέγει τη μέση λύση που θεωρεί πως θα ικανοποιήσει τους πελάτες της. Τα νέα της μοντέλα θα συνεχίσουν να εξοπλίζονται με μεγάλες οθόνες αλλά παράλληλα, η καμπίνα τους θα περιλαμβάνει πολλά φυσικά μπουτόν.

Μιλώντας σε βρετανικά μέσα, ο επικεφαλής εσωτερικού σχεδιασμού της Kia, Jochen Paesen, δήλωσε: «Υπάρχουν ορισμένες λειτουργίες που πρέπει oι οδηγοί να βρίσκουν αμέσως, γι’ αυτό θα διατηρήσουμε τα κουμπιά. Αν για να φτάσετε σε μια ρύθμιση πρέπει να ψάξετε σε τρία υπομενού, αυτό είναι κακό για όλους. Οι άνθρωποι έχουν πολύ βασικές ανάγκες, οι οποίες, σύμφωνα με τις ερευνές μας είναι ίδιες σε όλο τον πλανήτη. Είμαστε όλοι ίδιοι».

Το νέο σύστημα infotainment Pleos Connect

Η επερχόμενη πλατφόρμα λογισμικού της Kia μπορεί να βοηθήσει στην επίλυση όλων αυτών των ζητημάτων. Το νέο σύστημα πληροφοριών και ψυχαγωγίας Pleos Connect, που παρουσιάστηκε για πρώτη φορά σε μορφή πρωτότυπου, συνδυάζει τις οθόνες με μια γενναιόδωρη παρουσία φυσικών κουμπιών. Αυτός ο συνδυασμός θα μπορούσε να αποδειχθεί τελικά ο δρόμος που θα ακολουθήσουν οι περισσότερες εταιρείες.

Ο μεγάλος εχθρός των οθονών

Η ανάγκη των οδηγών να χρησιμοποιούν τις οθόνες αφής κατά τη διάρκεια της οδήγησης, στην προσπάθειά τους να επιλέξουν κάποια ρύθμιση αποτελεί σοβαρό πρόβλημα οδικής ασφάλειας. Οι σύγχρονες οθόνες στα οχήματα έχουν μεγάλα μενού και είναι γεμάτα από επιλογές, με αποτέλεσμα η προσοχή του οδηγού αποσπάται για αρκετά δευτερόλεπτα.

Μια μελέτη που διεξήχθη από το Πανεπιστήμιο της Ουάσινγκτον (UW) και το Ινστιτούτο Ερευνών της Toyota αναφέρει ότι η αλληλεπίδραση με την οθόνη αφής μειώνει την ικανότητα του οδηγού να κατευθύνει σωστά το οχημά του, ενώ, ταυτόχρονα, η έρευνα έδειξε πως οι οδηγοί, κατά τουλάχιστον 40%, τείνουν να αποκλίνουν από τη λωρίδα κυκλοφορίας τους, αυξάνοντας τον κίνδυνο για τους υπόλοιπους χρήστες του οδικού δικτύου.