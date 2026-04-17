H Lepas κάνει πρεμιέρα στην Ευρώπη στις 20 Απριλίου – Τι ετοιμάζει

H Lepas θα παρουσιάσει στο Μιλάνο την πλατφόρμα LEX και δύο μοντέλα της, σηματοδοτώντας το ξεκίνημα της εμπορικής της παρουσίας στην ευρωπαϊκή αγορά.

Η Lepas, η νέα κινεζική μάρκα που ανήκει στον όμιλου Chery, θα κάνει το ευρωπαϊκό της ντεμπούτο στην Εβδομάδα Σχεδιασμού του Μιλάνου που θα διεξαχθεί από τις 20 έως τις 26 Απριλίου. Εκεί, η μάρκα θα παρουσιάσει τη νέα της πλατφόρμα LEX και τα μοντέλα L6 και L8.

Αποκαλυπτήρια για την πλατφόρμα

Η πλατφόρμα LEX μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο για υβριδικά όσο και για αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα και η εταιρεία την περιγράφει ως ένα δάπεδο που έχει σχεδιαστεί γύρω από τρεις πυλώνες: την άνεση, τη μεγάλη ηλεκτρική αυτονομία και την ενσωματώση προηγμένων συστημάτων υποβοήθησης οδήγησης και ασφαλείας.

Λεπτομέρειες σχετικά με τα τεχνικά χαρακτηριστικά της δεν έχουν έρθει στο φως της δημοσιότητας, ωστόσο κάποιες πληροφορίες έχουν αποκαλυφθεί μέσω των προδιαγραφών του νέου Lepas L6.

Ξεκίνημα με τα L6 και L8

To L6 είναι ένα 5θέσιο SUV που αναμένεται να προσφερθεί στην Ευρώπη μέσα στους επόμενους μήνες ως υβριδικό και ως αμιγώς ηλεκτρικό. Στην πρώτη περίπτωση, θα ενσωματώνει έναν κινητήρα βενζίνης 1,5 λίτρων, έναν ισχυρό ηλεκτροκινητήρα και μια μπαταρία υψηλής τάσης που, συνδυαστικά, θα προσφέρουν στο αυτοκίνητο τη δυνατότητα να κάνει ακόμη και 1.120 χιλιόμετρα χωρίς στάση για ανεφοδιασμό. Στη μηδενικών ρύπων επιλογή, θα χρησιμοποιεί μπαταρία 67 kWh που θα του προσφέρει αυτονομία 420 χιλιομέτρων και θα μπορεί να φορτίζει από το 30 έως το 80% σε 20 λεπτά.

Όλα τα στοιχεία για την αυτονομία είναι ισχυρισμοί της εταιρείες και βασίζονται σε κάποιες πρώτες δοκιμές. Ο Ray Wang, Διευθύνων Σύμβουλος της Lepas στο Ηνωμένο Βασίλειο δήλωσε: «Το L6 σηματοδοτεί ένα συναρπαστικό βήμα για την μάρκα μας στην Ευρώπη. Το Lepas L6 προσφέρει εξαιρετική απόδοση, εντυπωσιακή αυτονομία και γρήγορη φόρτιση».

Όσον αφορά το L8, πρόκειται για ένα SUV μήκους 4,68 μέτρων που αναμένεται να μοιραστεί τα ίδια κινητήρια σύνολα με το L6. To εμπορικό του λανσάρισμα θα γίνει προς τα τέλη του έτους.

Η τέταρτη μάρκα της Chery στην Ευρώπη

Η Lepas γίνεται η τέταρτη μάρκα του ομίλου Chery που θα δραστηριοποιηθεί στην ευρωπαϊκή αγορά, μετά τις Omoda & Jaecoo και την ομώνυμη Chery. Η ονομασία Lepas προκύπτει από τον συνδυασμό των λέξεων «λεοπάρδαλη», «άλμα» και «πάθος» και αντικατοπτρίζει τη φιλοσοφία της μάρκας, η οποία επικεντρώνεται στα αυτοκίνητα «νέας ενέργειας». Πρόκειται για έναν όρο που χρησιμοποιείται ευρέως στην Κίνα και περιλαμβάνει τόσο τα αμιγώς ηλεκτρικά όσο και τα plug-in υβριδικά μοντέλα.