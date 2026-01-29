H Mercedes εξελίσσει το νέο μοντέλο της σειράς Mythos

Η υπερπολυτελής σειρά Mythos ετοιμάζεται να καλωσορίσει το νέο της μέλος. Η νέα προσθήκη θα είναι μια πιο ισχυρή έκδοση της Mercedes-AMG CLE με V8 κινητήρα που φημολογείται πως θα αποδίδει πάνω από 600 ίππους.

Η Mercedes-AMG ετοιμάζεται να παρουσιάσει ένα νέο, ιδιαίτερα ξεχωριστό μοντέλο, το οποίο θα βασίζεται στη Mercedes-AMG CLE 53 και θα αποτελέσει το δεύτερο μέλος της υπερπολυτελούς και συλλεκτικής σειράς Mythos.

Πρώτες teaser εικόνες από τις χειμερινές δοκιμές

Η Mercedes έδωσε στη δημοσιότητα τις πρώτες teaser εικόνες του νέου μοντέλου, τραβηγμένες κατά τη διάρκεια σκληρών χειμερινών δοκιμών κοντά στον Αρκτικό Κύκλο. Οι δοκιμές σε τόσο χαμηλές θερμοκρασίες είναι καθοριστικές, καθώς με αυτόν τον τρόπο ελέγχεται η απόδοση και η αξιοπιστία όλων των μηχανικών και ηλεκτρονικών συστημάτων του αυτοκινήτου.

Στα παγωμένα τοπία της Σουηδίας, το καμουφλαρισμένο αυτοκίνητο ξεχωρίζει αμέσως χάρη στην επιθετική παρουσία του. Σε σχέση με την Mercedes-AMG CLE 53, το νέο μοντέλο έχει μεγαλύτερο αεραγωγό χαμηλά στο μπροστινό προφυλακτήρα, εντυπωσιακή πίσω αεροτομή, ενώ το αυτοκίνητο μοιάζει να έχει επίσης μεγαλύτερο μετατρόχιο. Επίσης, σημαντική διαφορά είναι πως οι απολήξεις του συστήματος εξάτμισης είναι τετραγωνισμένες αντί για στρογγυλές, ένδειξη που ίσως μαρτυρά στοιχεία για το κινητήριο σύνολο της νέας Mercedes-AMG CLE.

Με υψηλή ισχύ

Oι τετραγωνισμένες απολήξεις στο πίσω μέρος των μοντέλων της Mercedes-AMG συνδυάζονται τις περισσότερες φορές με V8 κινητήρα. Αυτό σημαίνει πως στο μηχανοστάσιο θα δίνει το παρών ένας V8 κινητήρας με δύο τούρμπο και χωρητικότητα 4,0 λίτρων που θα προσφέρει ισχύ περίπου 660 ίππων και ροπή κοντά στα 800 Νm.

Οι αριθμοί αυτοί, ωστόσο, αυτή τη στιγμή δεν είναι τίποτα παραπάνω από προβλέψεις. Οι περισσότερες αναφορές κάνουν επίσης λόγο πως ο κινητήρας θα συνεργάζεται με αυτόματο κιβώτιο, το οποίο θα στέλνει την κίνηση αποκλειστικά στους πίσω τροχούς.

Το δεύτερο μοντέλο της σειράς Mythos

Το νέο μοντέλο θα είναι το δεύτερο αυτοκίνητο της σειράς Mercedes-Benz Mythos, η οποία περιλαμβάνει αυτοκίνητα περιορισμένης παραγωγής και συλλεκτικά μοντέλα. Το ντεμπούτο της νέας σειράς έγινε με την Mercedes-AMG PureSpeed, ένα διθέσιο σπορ μοντέλο, του οποίου η παραγωγή δεν ξεπερνά τις 250 μονάδες.