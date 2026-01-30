H MINI ενίσχυσε την ηλεκτρική αυτονομία του Countryman E

H βρετανική μάρκα ανακοίνωσε πως, μετά από μια σειρά επεμβάσεων, βελτίωσε την αυτονομία των Countryman Ε και Countryman SE ALL4.

Η εξέλιξη των μπαταριών και αδρομερώς, όλων των τομέων της ηλεκτροκίνησης είναι ιδιαίτερα γοργή. Αυτό σημαίνει πως τα ηλεκτρικά μοντέλα, όταν παρουσιάζονται, ενσωματώνουν προηγμένα κινητήρια σύνολα, αλλά λίγα χρόνια αργότερα, βλέπουν τον ανταγωνισμό να τα προσπερνάει.

Η MINI είναι μια μάρκα που αντιλαμβάνεται πλήρως αυτή τη σύγχρονη πραγματικότητα και για αυτό προχώρησε στην αναβάθμιση του Countryman Ε και του Countryman SE ALL4, της τετρακίνητης έκδοσής του. Τα αναβαθμισμένα αυτοκίνητα θα φτάσουν στις εκθέσεις της μάρκας το Μάρτιο.

501 χλμ. η αυτονομία του MINI Countryman E

Η βρετανική μάρκα που βρίσκεται υπό την σκεπή του BMW Group γνωστοποιεί πως η ηλεκτρική αυτονομία του Countryman E, σύμφωνα με τα τεστ μέτρησης του WLTP, ορίζεται στα 501 χιλιόμετρα, ενώ αυτή του Countryman SE ALL4 στα 467 χιλιόμετρα. Κάνοντας τα μαθηματικά, σε σχέση με πριν, η αύξηση της αυτονομίας είναι 39 χιλιόμετρα και 35 χιλιόμετρα αντίστοιχα.

Οι αλλαγές που έκανε η MINI

Για να καταφέρει να αυξήσει την αυτονομία των δύο μοντέλων, η MINI εγκατέστησε νέο μετατροπέα, ο οποίος ελαχιστοποιεί την ποσότητα ενέργειας που χάνεται κατά τη μετατροπή του συνεχούς ρεύματος σε εναλλασόμενο για να χρησιμοποιηθεί από το ηλεκτρικό σύνολο του αυτοκινήτου. Η φίρμα προσθέτει επόσης πως τοποθέτησε νέα ρουλεμάν στους μπροστινούς τροχούς που μειώνουν την τριβή κατά την κύλιση του οχήματος.

Σημειώνεται ότι η μεικτή χωρητικότητα της μπαταρίας παραμένει ίδια στα 66,5 kWh, όμως η καθαρή της χωρητικότητα αυξήθηκε από τα 64,6 kWh σε 65,2 kWh.